O Flamengo terá quatro desfalques para enfrentar o Coritiba neste domingo (29), no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeão da competição no último fim de semana, o Rubro-Negro finalizou a preparação para o confronto. Rossi, Léo Pereira, Bruno Henrique e Gonzalo Plata não ficam à disposição.

O zagueiro Léo Pereira não viajou com a delegação após sentir dores musculares durante o treino deste sábado. Já o atacante Bruno Henrique segue em recuperação de um quadro de conjuntivite. O goleiro Rossi, por sua vez, ficará fora por opção técnica de Leonardo Jardim.

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Outro desfalque é o equatoriano Gonzalo Plata. O atacante machucou o cotovelo após sofrer uma queda durante o período de folga e também não estará à disposição da comissão técnica.

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Provável escalação do Flamengo

Com as ausências, Leonardo Jardim irá promover mudanças na equipe titular. Andrew é o favorito para começar no gol, enquanto Danilo e Vitão disputam a vaga deixada por Léo Pereira na defesa.

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No ataque, Carrascal deve formar o trio ofensivo ao lado de Pedro e Samuel Lino.

A provável escalação do Flamengo tem: Andrew; Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (De la Cruz ou Saúl) e Arrascaeta (Paquetá); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

Leonardo Jardim durante jogo do Flamengo (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Jogadores relacionados do Flamengo para enfrentar o Coritiba

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Léo Nannetti;

Zagueiros: Danilo, João Victor, Léo Ortiz e Vitão;

Laterais: Ayrton Lucas, Emerson Royal, Varela e Johnny;

Volantes: De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Saúl;

Meias: Carrascal, Arrascaeta e Lucas Paquetá;

Atacantes: Freitas, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Valencia.

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