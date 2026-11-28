O Flamengo vai encerrar 2026 com mais um título brasileiro e a confirmação de uma diretriz que passou a orientar o clube desde a chegada de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, à presidência: o Campeonato Brasileiro precisava voltar a ocupar um lugar central no planejamento esportivo. Depois de conquistar a competição em 2019 e 2020, o Rubro-Negro passou alguns anos sem levantar a taça, apesar de seguir protagonista nas principais disputas do futebol nacional e internacional. Com a nova gestão, a mensagem mudou de tom e ganhou um objetivo claro: tratar o Brasileirão como uma prioridade.

A conquista de 2025, com Filipe Luís, e a de 2026, sob o comando de Leonardo Jardim, dão dimensão prática ao discurso. Em dois campeonatos disputados durante a presidência de Bap, o Flamengo terminou como campeão. A repetição do resultado em temporadas com treinadores e modelos de trabalho diferentes reforça que a orientação não estava vinculada a um profissional específico, mas fazia parte de uma ideia institucional.

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Jardim, Boto e Bap após o título do Brasileirão no Nubank Parque (Foto: Instagram/José Boto)

O Brasileirão volta ao centro do planejamento

Desde o bicampeonato de 2019 e 2020, o Flamengo continuou acumulando conquistas importantes. Na gestão anterior, o clube chegou à final da Libertadores em 2021, venceu a competição continental e a Copa do Brasil em 2022 e voltou a conquistar a Copa do Brasil em 2024. O período foi marcado por protagonismo e títulos, mas o Brasileirão não voltou a ser conquistado.

A discussão não passa por diminuir a importância das copas ou sugerir que o Flamengo deixou de competir por elas. O clube continuou disputando decisões e levantando troféus. Em 2025, inclusive, também conquistou a Libertadores. Já em 2026, a eliminação na semifinal continental e a queda na Copa do Brasil representaram frustrações esportivas. O ponto central é outro: a diretoria passou a defender que a competição de 38 rodadas deveria receber atenção prioritária, pela exigência de regularidade e pela capacidade de um elenco qualificado demonstrar força ao longo de toda a temporada.

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Essa visão esteve presente no discurso de campanha de Bap e ganhou força com o início de seu mandato. A ideia era que um clube com o investimento e a qualidade do elenco rubro-negro não poderia tratar o Campeonato Brasileiro como uma disputa secundária. A regularidade exigida ao longo de 38 rodadas deveria estar no centro do planejamento.

— Depois de eleitos, nós vamos deixar claro que o Brasileirão é prioridade, que vamos buscar hegemonia na América do Sul, que Copa do Brasil é um detalhe — disse Bap durante campanha.

Bap, presidente do Flamengo, com a taça de campeão brasileiro (Foto: Staff Images/CBF)

A declaração gerou repercussão, especialmente porque a Libertadores ocupa um espaço especial no imaginário da torcida. Mas estabelecer o Brasileirão como prioridade não significava abrir mão das demais competições. A intenção era garantir que o campeonato nacional tivesse o peso correspondente ao tamanho do Flamengo e à capacidade de seu elenco.

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Dois títulos e uma mesma diretriz

O resultado apareceu já em 2025. Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro e voltou a levantar uma taça que não vinha desde 2020. A conquista foi a primeira demonstração de que a prioridade defendida pela diretoria poderia ser transformada em resultado esportivo.

Filipe Luís na Conquista do Brasileirão de 2025 (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Em 2026, o cenário se repetiu. Com Leonardo Jardim no comando, o Rubro-Negro voltou a ser campeão brasileiro, desta vez de maneira antecipada. A mudança de treinador não alterou a orientação estabelecida pelo clube. O trabalho em campo passou por transformações, mas o objetivo institucional permaneceu.

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Esse é um dos pontos mais relevantes da sequência. O bicampeonato não pode ser explicado apenas pela continuidade de um mesmo treinador ou de um modelo de jogo. Filipe Luís e Leonardo Jardim têm características e métodos próprios, mas os dois conduziram o Flamengo ao título dentro de um ambiente que colocava o Brasileirão como prioridade.

Ao conquistar as duas edições sob a presidência de Bap, o clube deu sustentação ao discurso que marcou a chegada da nova gestão. A diretriz deixou de ser apenas uma declaração pública e passou a aparecer no principal resultado esportivo do período.

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Filipe Luís já apontava o caminho

A ideia também encontrou eco no discurso dos profissionais que passaram pelo comando técnico. Ainda em 2024, quando assumiu o Flamengo perto do fim da temporada, Filipe Luís afirmou que, enquanto estivesse no clube, o Brasileirão seria uma prioridade. A fala antecipou uma orientação que ganharia ainda mais força com a chegada de Bap à presidência.

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No ano seguinte, o treinador participou diretamente da conquista nacional. Em 2026, Leonardo Jardim deu sequência ao objetivo e levou o clube a mais um título. A troca no comando técnico mostra que a prioridade não dependia de uma pessoa específica: estava incorporada ao planejamento do Flamengo.

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