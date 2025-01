Filipe Luís conta como é treinar ex-companheiros no Flamengo

Filipe Luís completou um ano como técnico neste sábado (18). Inicialmente, o ex-lateral assumiu a equipe sub-17 do Flamengo. Desde setembro do ano passado, é o treinador do time principal, no qual comanda vários ex-companheiros da passagem como jogador entre 2019 e o fim de 2023. Em entrevista à "Fla TV", o comandante rubro-negro destacou essa troca com atletas já conhecidos como um fator positivo.

- Os jogadores eu já conhecia, joguei com a maioria deles, eu acho que só não joguei com cinco. Isso dá uma facilidade no trato, eu conheço muito esse vestiário. E eles compraram muito a ideia. Eles sabem como eu vejo o futebol, o que espero deles. A cobrança é legítima, é no campo. Fora do campo, tenho uma relação de carinho com eles, como ex-companheiro que fui, mas sempre colocando a equipe acima de tudo. Eu e eles sabemos que ninguém é mais importante que a equipe - afirmou.

Os comandados de Filipe Luís fazem o primeiro jogo de pré-temporada neste domingo (19). O Flamengo enfrenta o São Paulo pela FC Series, a antiga Florida Cup, nos Estados Unidos. A bola rola às 17h (de Brasília). Mais tarde, às 21h, um time alternativo representa o Rubro-Negro em compromisso do Campeonato Carioca.

Filipe Luís relembra início como treinador do Flamengo

Na mesma entrevista, o ex-lateral destacou o marco de um ano como técnico. Filipe relembrou com muito carinho a passagem de cinco meses pela equipe sub-17. Posteriormente, assumiu o sub-20 e foi campeão da Copa Intercontinental.

- Eu não sou muito de comemorar datas, mas faz um ano da maior loucura da minha vida, que foi dar esse passo como treinador do sub-17. Eu tinha convicções claras do que queria como plano de carreira e o clube me abriu as portas, me deu toda tranquilidade para trabalhar. O sub-17 era um grupo muito especial, fui muito feliz com eles e talvez seja o grupo que tenha mais carinho nessa curta carreira, porque foi meu primeiro impacto nessa nova trajetória. Estou muito feliz como tudo vem acontecendo, espero evoluir e aprender cada vez mais para ser melhor treinador - disse.