Pela segunda vez neste domingo (19), o Flamengo entra em campo. Desta vez, para encarar o Nova Iguaçu em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no Castelão, em São Luís, no Maranhão. O Rubro-Negro tem um ponto e ocupa a 11ª colocação, sendo o lanterna da competição, o que divertiu os torcedores nas redes sociais.

Com um time alternativo e majoritariamente formado por jovens da base, enquanto o time principal faz pré-temporada nos Estados Unidos, o Rubro-Negro ainda não venceu no estadual. Perdeu a estreia por 1 a 0, contra o Boavista; empatou em 1 a 1 com o Madureira, e agora encara o Nova Iguaçu, finalista da última edição e atual terceiro colocado.

Com apenas um ponto, os torcedores não deixaram passar a tabela inusitada e se divertiram nas redes sociais. Confira os comentários:

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Nova Iguaçu

3ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Castelão, em São Luís, no Maranhão;

🟨 Árbitro: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Gabriel Bernardo Duarte;

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia.

FLAMENGO (Técnico: Cleber dos Santos)

Dyogo Alves, Daniel Sales, Pablo, Felipe Vieira, Zé Welinton, Rayan, Fabiano, Guilherme, Lorran, Thiaguinho e Carlinhos

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Gabriel Pinheiro, Mateus Müller, Renan Arantes, Sidney; Jorge Pedra, Igor Guilherme, João Lucas, Xandinho; Philippe Costa, Andrey Dias.

