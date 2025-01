Em primeiro compromisso oficial da equipe titular em 2025, os torcedores do Flamengo aproveitam para prestar atenção nos principais jogadores do elenco rubro-negro. No primeiro tempo da partida contra o São Paulo, em amistoso dos Estados Unidos, passes e erros de De La Cruz se destacaram nas redes sociais, e dividiu opiniões.

Sem Arrascaeta, o camisa 18 tomou rédeas no meio-campo rubro-negro, mas faltas duras, que quase o fizeram ser expulso, e erro de passes, o fizeram sofrer críticas dos torcedores com a atuação no primeiro tempo do amistoso. Mas, apesar da corneta de alguns torcedores, De La Cruz também recebeu elogios pela 'genialidade' e passes certeiros, divindo assim, as opiniões nas redes sociais. Veja os comentários:

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x FLAMENGO

AMISTOSO

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Lockhart Stadium, na Flórida, Estados Unidos

ESCALAÇÃO FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Carbone e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Gerson; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Alcaraz