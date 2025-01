Flamengo comete gafe ao divulgar escalação de partida contra o São Paulo

O Flamengo enfrenta o São Paulo, neste domingo (19), às 17h, na Flórida, nos Estados Unidos, pelo torneio de pré-temporada FC Series. Ao divulgar a escalação da equipe, a comunicação do Rubro-Negro cometeu uma gafe. Aconteceu um erro de digitação no momento de escrever o nome do meia Alcaraz.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo tem improviso na escalação para encarar o São Paulo; veja

➡️ Filipe Luís conta como é treinar ex-companheiros no Flamengo

Como resultado da falha, o atleta apareceu na arte do time titular como "Alacaraz". Ou seja, com um "a" inesistente no nome. Após perceber o erro, o perfil do Flamengo corrigiu a publicação ao realizar um novo post. Contudo, prints que rodam na internet eternizaram o equivoco da equipe de comunicação do clube carioca.

Além de Alcaraz, o técnico Filipe Luís também selecionou os seguintes jogadores para iniciarem o confronto contra o São Paulo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Alex Sandro, Erick Pulgar, De La Cruz, Geron, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique.

continua após a publicidade

Escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo pela FC Series de 2025 (Foto: Reprodução)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo na FC Series

O compromisso contra o São Paulo é o único do clube rubro-negro no torneio de pré-temporada nos Estados Undios. A FC Series teve início no último dia 15 de janeiro, e se encerra no dia 25. Além do Flamengo e do tricolor paulista, Cruzeiro, Atlético-MG e Orlando FC, também disputaram o torneio amigável.