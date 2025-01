O Flamengo empatou em 0 a 0 com o São Paulo, neste domingo (19), no Chase Stadium, em seu único jogo da pré-temporada nos Estados Unidos. Apesar de uma partida sem gols, o técnico Filipe Luís aproveitou para testar novos jogos e esquemas no elenco rubro-negro. Em coletiva pós-jogo, o técnico avaliou as deficiências do time, mas bateu o martelo sobre algumas posições.

Filipe Luís deixou claro que o objetivo para o duelo foi fazer testes e preparar os jogadores fisicamente. A maioria dos titulares começou entre os 11 inciais, mas foram substituídos no decorrer do segundo tempo para dar chances a jovens atletas.

— Pudemos fazer esse teste para nos guiar. Ver onde temos que atacar nas deficiências e onde explorar as nossas fortalezas. Temos duas semanas até a final. Temos semana que vem para usar como pré-temporada e chegar na final o melhor possível fisicamente.

Sem Pedro e Cebolinha, o Flamengo foi ao mercado em busca de um atacante com status para ser titular. Assim, o técnico rubro-negro deixou claro que é Juninho, já anunciado, que comandará o ataque na ausência do camisa 9.

— Não tenho dúvidas do ataque. Temos a chegada do Juninho. É o nosso atacante. Atacante com as características que o modelo de jogo pede. Ele vai nos ajudar e elevar o nível do elenco. Ele tem muita ambição. Tem outros jogadores que podem jogar de atacante até o Pedro poder voltar. A gente sabe o talento, a qualidade e a importância que ele tem para o nosso time. Tem o Bruno Henrique para jogar aí também. Já fez essa função muitas vezes.

— Podemos jogar com dois atacantes. Ataque de variação tática: Gerson aberto, Luiz Araújo aberto, Plata aberto e Matheus Gonçalves. Eu tenho quatro jogadores de pé esquerdo que podem jogar aberto pela direita, podem jogar por dentro. Com essas peças eu vou ajustando e fazendo o plano de jogo em cima do adversário.Eu não tenho dúvida do que eu quero e espero para cada função e posição para a equipe.

Posicionamento de Bruno Henrique

— O Bruno não é falso 9. É um jogador rápido e de ataque ao espaço. Eu penso que a posição ideal é aberto, e é como ele se sente mais confortável. Mas é um jogador que joga também por dentro e rendeu muito assim em 2019. Ele jogava assim, com dois atacantes. Explorar essa características que ele tem de ataque ao espaço, finalização e gol. Ele é de suma importância para nossa equipe.

O Rubro-Negro também sofreu com saídas para esta temporada e a defesa foi a posição mais afetada. Com Fabrício Bruno vendido ao Cruzeiro, David Luiz, que não renovou contrato, e a ausência surpresa de Léo Pereira, Filipe Luís precisoi improvisar o jovem Carbone na posição. Segundo ele, a prioridade do clube nesta janela de transferência deve ser a zaga.

— (A base) tem jogadores que podem ajudar o nosso elenco. Mas óbvio que um campeonato tão complicado e de alto nível como o Brasileiro e Libertadores, nós vamos ter que ir ao mercado atrás do nosso zagueiro para repor a perda do David Luiz e do Fabrício Bruno. Vindo um zagueiro, o elenco será altamente qualificado para brigar nas competições.

