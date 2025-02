Flamengo parabeniza Philadelphia Eagles pelo título do Super Bowl

O Flamengo parabenizou o Philadelphia Eagles pelo título do Super Bowl. A franquia derrotou o Kansas City Chiefs por 40 a 22 em Nova Orleans, Lousiana, nos Estados Unidos. No Mundial de Clubes 2025, o Rubro-Negro disputará duas partidas no Lincoln Financial Field, estádio do Eagles, contra Espérance e Chelsea.

- Parabéns ao Eagles pela conquista do Super Bowl LIX! 👏🏈🏆🦅

O MENGÃO disputará duas partidas do Super Mundial de Clubes no Lincoln Financial Field, estádio do Eagles, contra Espérance e Chelsea!

Estamos juntos! 👊❤️🖤 - publicou o Flamengo.

Confira o cronograma do Flamengo nos Estados Unidos

11/06 - chegada em Atlantic City;

16/06 - partida contra o Espérance (TUN), Filadélfia;

20/06 - partida contra o Chelsea (ING), Filadélfia;

24/06 - partida contra o León (MEX), Orlando.

Flamengo treinará nas instalações da Universidade de Stockton (Foto: Divulgação)

🏈 Como foi Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs - Super Bowl LIX?

Primeiro quarto

A primeira posse dos Eagles começou com uma primeira descida, com Hurts passando para Smith. Mas após mover as correntes, a defesa dos Chiefs apareceu ao tacklear Saquon Barkley antes da linha de scrimmage, deixando uma 3ª para 11. Os Eagles conseguiram deixar em uma quarta descida curta e arriscaram, onde Jalen Hurts achou A.J. Brown em profundidade, mas o recebedor cometeu falta de interferência e a jogada não valeu.

Os Eagles foram para o punt e o ataque de Kansas veio ao campo, mas não conseguiu avançar muito. Na volta de Philadelphia, Jalen Hurts conseguiu avançar 20 jardas com Dallas Goedert e logo depois encontrou Jahan Dotson perto da endzone para deixar Philly perto do touchdown, que aconteceu. Na famosa jogada Tush Push, Philadelphia abriu o placar com 7 a 0.

Após three and out dos Chiefs, a posse voltou para os Eagles, que seguiu com um ataque poderoso e chegou ao campo de ataque no fim do primeiro quarto.

Segundo quarto

Porém, quando Hurts passou em profundidade novamente, Bryan Cook interceptou o passe e devolveu a posse para os Chiefs na linha de duas jardas do campo de defesa. Mas ainda com um ataque desconexo, Kansas City não conseguiu o first down e rapidamente foram para o punt. Na campanha, os Eagles chegaram mais uma vez no campo de ataque, mas foram barrados antes da red zone, indo para o field goal. No chute, Jake Eliott converteu e deixou a partida 10 a 0 para Philadelphia.

Na volta dos Chiefs para o ataque, duas jogadas e dois sacks em Mahomes. Em uma terceira para 16, o quarterback de Kansas City se precipitou e foi interceptado por Cooper DeJean, que correu para endzone e conseguiu anotar o touchdown, o famoso pick-six. Após o ponto extra, o placar ficou 17 a 0 para os Eagles.

pós punts dos dois lados, os Chiefs foram para o ataque e logo na primeira jogada, Patrick Mahomes foi interceptado novamente, na linha de 14 jardas do campo de defesa. No ataque dos Eagles, Jalen Hurts passou para A.J. Brown, que marcou o touchdown com tranquilidade. 24 a 0 para Philadelphia em primeiro tempo dominante.

Terceiro quarto

Os Chiefs tiveram a primeira posse do segundo tempo, mas o roteiro seguiu o mesmo. Muito pressionado no pocket, Mahomes até tentou resolver com as próprias pernas, mas parado antes da linha de first down. Após o punt, Philadelphia seguiu implacável no ataque e chegou perto de mais um touchdown, mas ficou apenas com o field goal. 27 a 0 para os Eagles.

Já no desespero, os Chiefs tiveram que arriscar uma quarta descida no campo de defesa, mas parou novamente na defesa dos Eagles, turnover on downs. Já no campo de ataque, Jalen Hurts só precisou de uma jogada para achar DeVonta Smith na endzone, touchdown de 46 jardas. 34 a 0 para os Eagles.

Na volta de Kansas City, após campanha suada, os Chiefs finalmente conseguiram colocar pontos no placar. Na linha de 24 do campo de ataque, Patrick Mahomes encontrou Xavier Worthy na endzone para marcar o touchdown. A equipe tentou a conversão de dois pontos, mas sem sucesso. 34 a 6 para os Eagles.

Último quarto

Com grande vantagem no placar, os Eagles correram com a bola em praticamente todas as jogadas e gastaram tempo no relógio. A campanha resultou em mais um fielf goal. 37 a 6. Na volta dos Chiefs, Patrick Mahomes foi sacado pela sexta vez na noite e sofreu um fumble, que foi recuperado por Philadelphia na linha de 15 jardas do campo de ataque.

Após o turnover, os Eagles continuaram correndo com a bola para gastar tempo e ficaram com outro field goal, que deixou a partida 40 a 6 para os Eagles. Apesar da reação improvável, os Chiefs conseguiram mais um touchdown e uma conversão de dois pontos, deixando o placar 40 a 14.

Com 2:54 para o fim, os Chiefs tentaram o onside kick, mas sem sucesso. Com Kenny Pickett, quarterback reserva, os Eagles não conseguiram avançar. Na volta, Mahomes ainda conseguiu um touchdown de 50 jardas com Xavier Worthy, deixando o placar 40 a 22. Após outro onside kick que não deu certo, Pickett apenas ajoelhou com a bola para o final. Vitória do Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl LIX.

A conquista é a segunda do Philadelphia Eagles, que venceu pela primeira vez em 2018, contra o New England Patriots por 41 a 33.

