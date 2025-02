Ex-Flamengo, Carlinhos decide para o Vitória em estreia

Carlinhos, ex-jogador do Flamengo, começou bem a sua trajetória no Vitória. Afinal, em sua estreia pelo Rubro-Negro de Salvador, o atacante marcou o gol do triunfo por 2 a 1 diante do Porto-BA. Após a partida, ele celebrou.

- Um motivo de muita alegria vestir a camisa do Vitória, clube de muita história, campeão. Acabei de chegar, segunda-feira, ainda estamos nos conhecendo, vamos entrosando ao longo do Campeonato. Aprendi essa dança hoje, muito legal, espero fazer muitas dessas ao longo do Campeonato - disse Carlinhos, em entrevista à "TVE" .

Carlinhos comemorando gol pelo Vitória (Foto: Divulgação/Vitória)

Como foi o gol de Carlinhos

O atacante entrou na partida aos 20 minutos do segundo tempo no lugar de Gustavo Mosquito. O gol, no entanto, saiu apenas aos 44 minutos. Após cruzamento de Matheuzinho, Carlinho desviou de cabeça para o fundo da rede do gol adversário.

O tento do jogador foi fundamental. Afinal, a partida estava empatada por 1 a 1. Com os três pontos, o Leão segue na liderança do Campeonato Baiano, com 15 pontos.

Elogios do treinador

O técnico Thiago Carpini elogiou a atuação de Carlinhos após a partida.

- Estreia do Carlinhos muito boa, seguimos na busca de mais um nove para fechar nossa janela. Acho que mesmo que não aconteça esse nove agora, estamos muito contentes com o que vem performando quem está aqui: Janderson, Fabri e agora Carlinhos. Vamos potencializar quem está aqui, como foi com o Alerrandro ano passado - detalhou.