José Boto e Filipe Luís estão cada vez mais entrosados quando se trata de Flamengo. Neste cenário, o diretor de futebol rubro-negro voltou a elogiar o treinador. O português garantiu que Filipe será um treinador "top mundial".

- O Filipe tem uma característica que, para mim, é fundamental para ser um treinador de alto nível, que todos que chegaram ao alto nível têm. Perceber que tudo aquilo que ele fez no futebol vale muito pouco para o que ele virá a fazer. Ou seja, dizer que o fato de ter sido um jogador de alto nível ajuda, óbvio, mas não é decisivo. Há muita coisa a ser estudada, aperfeiçoada - iniciou José Boto, em entrevista à "CNN".

Botoe Filipe Luís no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

- E o que mais me chamou a atenção é que ele tem isso muito presente nele, ser insaciável naquilo que é o conhecimento. Isso é uma característica comum em todos grandes treinadores. Normalmente eu não me engano com treinadores. Ele vai ser um técnico top mundial, talvez o treinador que vai mudar a imagem do técnico brasileiro. Acredito que vai ser ele - completou.

Números de Filipe Luís pelo Flamengo

Os números de Filipe Luís no comando técnico do Flamengo evidenciam o bom trabalho do treinador. Em 21 jogos (oficiais), a sua equipe conquistou 13 vitórias, além de sete empates e uma derrota.

