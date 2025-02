Alex Sandro, lateral-esquerdo do Flamengo, tem lesão constatada

Alex Sandro, lateral-esquerdo do Flamengo, teve uma lesão muscular de grau 1 constatada na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento para se recuperar do problema, que pode levar até três semanas. Assim, ele está fora dos clássicos contra Botafogo e Vasco nos dias, respectivamente, 12 e 15 de fevereiro.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que o jogador Alex Sandro realizou ressonância magnética na manhã deste domingo. O exame constatou uma lesão muscular Grau 1 na coxa esquerda. O tratamento foi iniciado logo após a substituição de Alex Sandro no clássico contra o Fluminense, ainda no início da partida - informou o Flamengo.

Alex Sandro com a camisa do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Alex Sandro se queixou de um incômodo na coxa esquerda aos sete minutos do primeiro tempo do clássico com o Fluminense. Rapidamente foi substituído por Ayrton Lucas. Ainda no banco de reservas do Maracanã, o lateral colocou uma bolsa de gelo na região.

Outras opções para a lateral esquerda do Flamengo

O elenco rubrpo-negro conta, atualmente, apenas com Ayrton Lucas como jogador da posição (à disposição). Entretanto, os zagueiros Léo Pereira e Danilo podem ser utilizados neste setor do campo. Assim, o técnico Filipe Luís pode, em algum momento, improvisar esses atletas.

