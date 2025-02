Encontro especial: Zico e outros ídolos do Flamengo se reúnem na Gávea

A Gávea, sede social do Flamengo, foi palco para um encontro mais que especial. Na última sexta-feira (7), Zico, Evaristo de Macedo, Sávio e Nélio, grandes nomes do futebol que vestiram a camisa 10 rubro-negra, se reuniram para uma gravação do canal "Museu da Pelada".

- Essas gerações e toda história que o Flamengo tem é algo que transcende o esporte. O Evaristo foi um dos grandes. Não só daqui, mas do Barcelona e do Real Madrid também. Depois vieram outros grandes, teve o Zico, e quando eu subi e olhei pra geração do Nélio, fiquei pensando onde eu iria jogar, mas abriram espaço pra mim e eu consegui entrar - disse Sávio, o Anjo Loiro da Gávea.

Zico foi o último a chegar e se juntar aos demais rubro-negros. No encontro, ele relembrou uma conversa que teve com outro grande flamenguista: Zizinho.

Ídolos do Flamengo com a camisa 10 (Foto: Divulgação/Flamengo)

- Vestir essa camisa foi o maior presente de Deus que eu recebi. Quando eu estava no América, ainda garoto, na época do Evaristo, o Zizinho virou pra mim e disse: "garoto, aquela camisa lá é diferente. Não basta só saber jogar futebol, tem que chegar junto, correr, brigar e lutar. Se tá ruim, vai lá e dá um carrinho". Aí você imagina o Zizinho, ídolo do meu pai e maior jogador da história, falando isso pra mim? Eu tinha quinze anos e estava começando na escolinha do Flamengo. Eu guardei isso e só passei pras outras gerações - comentou o Galinho.

A resenha entre os ídolos rubro-negros vão ao ar no próximo domingo, às 9h (de Brasília), no YouTube.

