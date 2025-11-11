O Flamengo teve sete jogadores convocados para esta Data Fifa e já sabe que não contará com o grupo no jogo contra o Sport, no sábado (15). Segundo o "Ge", o clube trabalha com a possibilidade de fretar jatinhos para contar com os atletas na partida diante do Fluminense, no dia 19, caso tenham condições de entrar em campo. A seguir, o Lance! apresenta um panorama dos selecionáveis rubro-negros.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o time da Gávea não teve convocados na última Data Fifa, em outubro, pois fez um acordo com as seleções após apresentar documentos que comprovavam o desgaste dos atletas. O cenário não se repetiu agora, quando as seleções disputarão amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Por não serem partidas competitivas, é difícil prever as decisões dos treinadores. É possível, por exemplo, que jogadores consolidados, como Arrascaeta e Plata, joguem menos minutos. Por outro lado, atletas que atuam menos, como Carrascal, podem receber oportunidades.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Convocados do Flamengo

Jorge Carrascal (Colômbia)

Jorge Carrascal, de 27 anos, vive ótima fase recente no Flamengo. O jogador já teve papel mais relevante na seleção colombiana, mas não recebeu muitas chances em 2025. Nas Datas Fifas de junho e setembro, foi chamado, mas não entrou em campo. A última vez que jogou pela equipe de Néstor Lorenzo foi em março, justamente contra o Brasil, por apenas três minutos.

continua após a publicidade

Compromissos da sua seleção

15/11 - Colômbia x Nova Zelândia

18/11 - Colômbia x Austrália

Local: Estados Unidos

Jorge Carrascal, do Flamengo, em ação pela seleção da Colômbia (Foto: Reprodução / Instagram)

Gonzalo Plata (Equador)

Gonzalo Plata, de 25 anos, é titular absoluto no Equador. O jogador vive fase complicada no Flamengo, com três expulsões em curto período, mas tem prestígio no seu país. Foi titular em todos os jogos da seleção equatoriana de outubro de 2024 a março deste ano, atuando durante 90 minutos em três deles.

Compromissos da sua seleção

13/11 - Equador x Canadá

18/11 - Equador x Nova Zelândia

Locais: Canadá e Estados Unidos

Gonzalo Plata comemora gol do Equador (Foto: Marcos Pin / AFP)

Giorgian De Arrascaeta (Uruguai)

Artilheiro e líder de assistências da atual edição do Brasileirão, Arrascaeta vive um dos momentos de mais prestígio com a Celeste. Entre junho e setembro, o meia foi titular contra Paraguai, Venezuela e Peru, marcando dois gols em três jogos. Com isso, recebeu muitos elogios do técnico Marcelo Bielsa. Aos 31 anos, Arrasca parece ter se consolidado como titular absoluto da equipe uruguaia e sua utilização dependerá do planejamento do treinador para os dois amistosos.

continua após a publicidade

Compromissos com a sua seleção

15/11 - Uruguai x México

18/11 - Uruguai x Estados Unidos

Locais: México e Estados Unidos

Arrascaeta comemora gol marcado contra a Venezuela (Foto: Eitan Abramovich / AFP)

Guillermo Varela (Uruguai)

Varela, de 32 anos, é outro que cresceu de produção no Flamengo e passou a ser ainda mais importante em sua seleção. Foi titular em três dos últimos quatro jogos do Uruguai - sem contar a última Data Fifa, quando o Flamengo conseguiu dispensa dos seus jogadores. Em dois deles, porém, foi substituído aos 15 minutos da segunda etapa.

Compromissos com a sua seleção

15/11 - Uruguai x México

18/11 - Uruguai x Estados Unidos

Locais: México e Estados Unidos

Varela em ação pela seleção uruguaia (Foto: Divulgação / AUF)

➡️ Arrascaeta pode superar Léo Moura no Flamengo e conseguir feito histórico

Matías Viña (Uruguai)

O lateral-esquerdo de 28 anos chegou a ter status de titular com o Uruguai antes de sofrer lesão grave no joelho. Ultimamente, tem atuado muito pouco no Flamengo. Até jogou 90 minutos com a seleção em partida contra o Chile, em setembro, quando Bielsa rodou o elenco e poupou Arrascaeta e Varela. O caso de Viña é diferente dos demais convocados: os rubro-negros torcem para entrar em campo, já que precisa de tempo de jogo para retornar à sua melhor forma.

Compromissos com a sua seleção

15/11 - Uruguai x México

18/11 - Uruguai x Estados Unidos

Locais: México e Estados Unidos

Matías Viña em ação pelo Uruguai (Foto: Reprodução / Instagram)

Alex Sandro (Brasil)

Veterano de 34 anos, Alex Sandro é titular do Flamengo e tem prestígio com Carlo Ancelotti. O defensor foi titular nos dois jogos da sua última convocação, em junho. Depois, perdeu duas Datas Fifas, uma por lesão e outra por desgaste. A lateral-esquerda do Brasil é bastante incerta. Dessa vez, o flamenguista tem Caio Henrique e o estreante Luciano Juba como concorrentes.

Compromissos com a sua seleção

15/11 - Brasil x Senegal

18/11 - Brasil x Tunísia

Locais: Inglaterra e França

Alex Sandro e Danilo se abraçam durante partida da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)<br>

Danilo (Brasil)

O polivalente defensor, também veterano de 34 anos, tem a confiança de Ancelotti, segundo o italiano verbaliza em entrevistas coletivas. É reserva no Flamengo, mas tem atuado com frequência devido à lesão de Léo Ortiz. Danilo foi banco nos dois últimos jogos que esteve com a Seleção Brasileira, em junho, entrando em campo por apenas um minuto.

Compromissos com a sua seleção

15/11 - Brasil x Senegal

18/11 - Brasil x Tunísia

Locais: Inglaterra e França

Danilo em ação pelo Brasil em partida contra a Venezuela (Foto: Vitor Silva / CBF)

Flamengo tem sequência apertada

Brigando pelos títulos brasileiro e continental, o Flamengo tem calendário bastante apertado até a final da Libertadores. Com isso, o tempo de jogo que os convocados desta Data Fifa receberão poderá mudar o planejamento rubro-negro não só para o clássico com o Fluminense.

Próximos jogos do Flamengo

15/11 - x Sport

19/11 - x Fluminense

22/11 - x Bragantino

25/11 - x Atlético-MG

29/11 - x Palmeiras (final da Libertadores)



