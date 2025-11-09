Giorgian De Arrascaeta acertou a renovação de contrato com o Flamengo até o fim de 2028 - um gatilho de desempenho pode ampliar o vínculo por mais um ano - e, se cumprir o acordo inicial, jogará dez temporadas consecutivas no profissional do clube. Com isso, o uruguaio ultrapassaria Léo Moura e conseguiria feito inédito neste século.

O lateral chegou ao Rubro-Negro em julho de 2005 e permaneceu até março de 2015, ou seja, quase dez anos corridos. No entanto, só disputou nove temporadas completas. Arrasca, por sua vez, acertou com o time carioca ainda em janeiro de 2019.

Leo Moura em treino do Flamengo em 2015 (Foto: Bruno de Lima / LANCE!Press)

Vale ressaltar que o possível feito se restringe ao tempo consecutivo na equipe profissional do Flamengo, sem contar os anos na base. Os goleiros César e Paulo Victor, por exemplo, tiveram vínculo de mais de dez anos com o clube, mas foram emprestados em algumas temporadas no período.

Arrascaeta entraria para um grupo seleto de grandes ídolos do Flamengo. Jogadores como Júnior, Zico e Adílio passaram mais de uma década ininterrupta no profissional rubro-negro.

O uruguaio, porém, já acumulou diversos outros feitos memoráveis em quase sete anos. Ao lado de Bruno Henrique, é o maior vencedor da história do Mais Querido, com 15 títulos. Também é o maior artilheiro estrangeiro em 129 anos de clube. São 348 jogos oficiais vestindo rubro-negro, com 95 gols e 104 assistências.

Juntos, Flamengo e Arrascaeta conquistaram duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).

Arrascaeta, do Flamengo, beija taça da Libertadores de 2022 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Renovação de Arrascaeta com o Flamengo

O Flamengo anunciou nesse sábado (8) a renovação do contrato de Arrascaeta. O camisa 10 assinou novo vínculo com o clube, válido até dezembro de 2028. O acordo prevê, ainda, a extensão automática por mais uma temporada, mediante cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

Ao lado do diretor de futebol José Boto, Arrascaeta assina renovação de contrato com o Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O uruguaio terá significativa valorização salarial a partir de janeiro, quando passa a valer o acordo, e receberá luvas pela assinatura. Além disso, o contrato terá multa rescisória de cerca de 35 milhões de euros (R$ 216 milhões).

— É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história. Tenho muita gratidão à Nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade — afirmou Arrasca após a assinatura do novo contrato.