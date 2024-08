Viña tem lesão no ligamento cruzado e não atua mais pelo Flamengo em 2024

Viña, jogador do Flamengo, durante partida contra o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 20:13 • Rio de Janeiro

Como se não bastasse a lesão de Cebolinha, Viña também está fora da temporada. As suspeitas se confirmaram e foi constatada lesão no ligamento cruzado do lateral-esquerdo, segundo o ge. O jogador saiu lesionado na partida do último domingo (11), entre Flamengo e Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão.

▶️ Oitavas da Libertadores: Flamengo vive drama com bolas áreas; entenda e veja números

O lateral entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, substituindo Ayrton Lucas, e continuou na partida mesmo depois de ter sentido a lesão para ajudar a equipe após do gol de empate do adversário. Nesta quinta-feira (15), o jogador passa por cirurgia e deve desfalcar o Rubro-Negro por cerca de um ano.

O lateral chegou ao Flamengo em janeiro de 2024 como uma das principais contratações para a temporada. Em oito meses, Viña soma 22 participações, um gol e duas assistências. Com mais uma baixa no elenco, o clube da Gávea vai em busca de reposição para a lateral esquerda e um reserva imeditado de Ayrton Lucas.

