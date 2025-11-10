Campeão da Libertadores pelo Flamengo, o ex-jogador Diego Ribas atuou ao lado do atual treinador rubro-negro, Filipe Luis. Juntos, conquistaram a taça continental em 2019. O meia, que hoje atua como comunicador e palestrante, vê o técnico em um caminho promissor e com grandes chances de atuar na Europa.

Em entrevista ao Lance!, Diego condicionou a evolução do ex-companheiro ao sucesso com títulos conquistados. O treinador vai, inclusive, comandar a equipe carioca na final da Libertadores, que será disputada com o Palmeiras de Abel Ferreira, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Perguntado sobre a continuidade da carreira de Filipe como técnico, Diego afirmou que enxerga nele um grande potencial para ser técnico de uma equipe europeia.

- Bom, eu acho que potencial para ser treinador de grandes clubes na Europa ele tem, definitivamente. Vai depender muito do momento, até quando ele vai ficar aqui, quantas conquistas e o teste que ele vai ter passado. Até determinado momento, quando ele decidir que é o momento ideal para ele partir para essa aventura, que realmente, na minha opinião, isso é uma algo muito pessoal. Eu acho que é um caminho natural para ele agora - explicou Diego, em evento da LaLiga em parceria com a Iberia.

Espaço Iberia em São Paulo. (Foto: Lucas Cremonese/Lance!)

Com diversos eventos temporários ao redor do mundo, a Iberia, companhia aérea espanhola, inaugurou um espaço em São Paulo. O endereço é o número 777 da Rua Oscar Freire, no coração da capital paulista.

O espaço foi inaugurado na quarta-feira (5) e ficará em São Paulo até o dia 30 de Novembro. Além de Diego Ribas, o evento contou com a presença de executivos e funcionários da companhia. Na instalação, as pessoas poderão conhecer os serviços da companhia aérea e participar de algumas ativações durante a estadia do empresa na cidade.

Além do mundo das viagens, a Iberia também faz parte do mundo do futebol, em uma parceria com a Laliga que perdura desde 2023.

A companhia também possui planos para expandir suas ativações no Brasil no próximo ano. Um dos destinos confirmados é Fortaleza.