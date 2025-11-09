O Flamengo homenageou Giorgian de Arrascaeta neste domingo (9), no gramado do Maracanã, antes do duelo com o Santos pela 33ª rodada do Brasileirão. O uruguaio estendeu o vínculo com o clube até dezembro de 2028, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada em caso de metas batidas.

O meia recebeu das mãos do diretor de futebol rubro-negro, José Boto, uma camisa da equipe personalizada com o número "2028" na parte trazeira, em alução ao novo contrato. Além disso, junto à esposa Camila, grávida do primeiro filho do casal, o jogador ganhou uma roupa de bebê com o número 10 e o nome "Milano".

Durante as homenagens, a torcida do Flamengo presente no Maracanã exaltou o ídolo. Ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta é o maior vencedor da história do Mais Querido, com 15 títulos. Também é o maior artilheiro estrangeiro em 129 anos de clube. São 348 jogos oficiais vestindo rubro-negro, com 95 gols e 104 assistências.

Juntos, Rubro-Negro e uruguaio conquistaram duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).

Flamengo e Santos se enfrentam às 18h30 (de Brasília) deste domingo (9), em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. Artilheiro e líder de assistências do campeonato, Arrascaeta está confirmado na escalação do Rubro-Negro.

Ao lado da esposa Camila, Arrascaeta recebe homenagem antes de Flamengo x Santos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

