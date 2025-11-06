Plata volta a deixar o Flamengo na mão e alcança marca negativa de seis anos

O empate do Flamengo por 2 a 2 com o São Paulo é mais uma partida recente do time carioca que conta com Gonzalo Plata como destaque negativo pelo mesmo motivo: expulsão. A advertência que o jogador recebeu na partida na Vila Belmiro foi fundamental para que o time mandante chegasse ao empate (Fla vencia por 2 a 1). Esse resultado, aliás, pode ter tirado o título do Brasileirão do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela atualizada do Brasileirão

➡️Simulador do Brasileirão: projete a reta final do Palmeiras

Antes da partida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Plata foi expulso nos jogos contra Estudiantes, no Rio, e Racing, em Avellaneda, ambas em fases eliminatórias da Libertadores (quartas e semis). No jogo na Argentina, pelo confronto de volta da semifinal da competição internacional, a expulsão do equatoriano passou batida, uma vez que a equipe conseguiu a classificação para a final.

O resultado contra o São Paulo, por outro lado, pode deixar o Flamengo ainda mais distante do título do Brasileirão. Afinal, o Rubro-Negro, empatado com o líder Palmeiras com 65 pontos, pode ver o rival abrir vantagem na ponta da tabela. O time paulista entra em campo nesta quinta-feira, em casa, contra o Santos.

continua após a publicidade

Gonzalo Plata se desculpa por expulsão em São Paulo x Flamengo (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)

Caso o Palmeiras vença a partida no Allianz Parque, abrirá três pontos de vantagem. Assim, o Flamengo só poderia reassumir a liderança em caso de dois tropeços do time paulista. Afinal, mesmo que tenham a pontuação igual nas próximas rodadas, o Verdão, atualmente, conta com uma vitória a mais (primeiro critério de desempate).

Gonzalo Plata alcança marca negativa no Flamengo após seis anos

Esse é o terceiro cartão vermelho de Gonzalo Plata em 2025. Após o jogo contra o São Paulo, o atacante igualou a marca de Gabigol em 2019, quando foi a última vez que um atacante do Flamengo foi expulso três vezes na temporada.

continua após a publicidade

Plata é um dos jogadores com mais expulsões em 2025

Com o cartão vermelho desta quarta-feira, Gonzalo Plata se torna um dos jogadores com mais expulsões em 2025 por todas as competições, ao lado de José Martínez (Corinthians) e Gonzalo Escobar (Santos). Cada um conta com três expulsões.

Terceiro jogo seguido do Flamengo com um jogador a menos

Esse foi o terceiro jogo consecutivo do Flamengo em que a equipe termina a partida com um jogador a menos por expulsão. Além das advertências para Plata em jogos contra Racing e São Paulo, Evertton Araújo recebeu o vermelho no final de semana, na vitória por 3 a 0 contra o Sport.

Em um recorte ainda maior, são cinco expulsões no Flamengo nos últimos 10 jogos.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.