Antes do duelo entre Flamengo e Santos no Maracanã, o meia Giorgian De Arrascaeta foi homenageado pelo seu clube e aproveitou para anunciar o nome do seu segundo filho. Casados desde 2023, o casal revelou através das redes sociais que estão esperando um menino que se chamará Milano.

Esse será o segundo filho do camisa 10 do Flamengo com a uruguaia Camila Bastiani, madrasta de Thiago, primeiro filho do jogador. Arrascaeta e Camila, que se conheceram através das redes sociais, anunciaram a gravidez em junho deste ano.

Antes do jogo do Flamengo, Arrascaeta se anunciou que seu filho se chamará Milano (Foto: Reprodução)

Arrascaeta recebe homenagem antes de Flamengo x Santos

✍️Texto de Maurício Luz

O Flamengo homenageou Giorgian de Arrascaeta neste domingo (9), no gramado do Maracanã, antes do duelo com o Santos pela 33ª rodada do Brasileirão. O uruguaio estendeu o vínculo com o clube até dezembro de 2028, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada em caso de metas batidas.

O meia recebeu das mãos do diretor de futebol rubro-negro, José Boto, uma camisa da equipe personalizada com o número "2028" na parte traseira, em alusão ao novo contrato.

Números do camisa 10

Ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta é o maior vencedor da história do Mais Querido, com 15 títulos. Também é o maior artilheiro estrangeiro em 129 anos de clube. São 348 jogos oficiais vestindo rubro-negro, com 95 gols e 104 assistências.