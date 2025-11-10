Flamengo: Arrascaeta revela nome do primeiro filho com Camila Bastiani
Casal de uruguaios anunciou 1ª gravidez em junho deste ano
Antes do duelo entre Flamengo e Santos no Maracanã, o meia Giorgian De Arrascaeta foi homenageado pelo seu clube e aproveitou para anunciar o nome do seu segundo filho. Casados desde 2023, o casal revelou através das redes sociais que estão esperando um menino que se chamará Milano.
Esse será o segundo filho do camisa 10 do Flamengo com a uruguaia Camila Bastiani, madrasta de Thiago, primeiro filho do jogador. Arrascaeta e Camila, que se conheceram através das redes sociais, anunciaram a gravidez em junho deste ano.
Arrascaeta recebe homenagem antes de Flamengo x Santos
O Flamengo homenageou Giorgian de Arrascaeta neste domingo (9), no gramado do Maracanã, antes do duelo com o Santos pela 33ª rodada do Brasileirão. O uruguaio estendeu o vínculo com o clube até dezembro de 2028, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada em caso de metas batidas.
O meia recebeu das mãos do diretor de futebol rubro-negro, José Boto, uma camisa da equipe personalizada com o número "2028" na parte traseira, em alusão ao novo contrato.
Números do camisa 10
Ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta é o maior vencedor da história do Mais Querido, com 15 títulos. Também é o maior artilheiro estrangeiro em 129 anos de clube. São 348 jogos oficiais vestindo rubro-negro, com 95 gols e 104 assistências.
