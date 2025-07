Como joga Jorge Carrascal, reforço do Flamengo?

O Flamengo acertou a contratação de Jorge Carrascal, primeiro reforço da janela de meio do ano. O Rubro-Negro chegou a um acordo com o Dínamo Moscou, da Rússia, e pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões) pelo colombiano.

Jorge Carrascal é um meia ofensivo que se destaca pela capacidade de criação de jogadas. Pode jogar tanto como um "camisa 10" clássico quanto como meia pelos lados, principalmente pela esquerda. Para entender melhor como o jogador pode agregar à equipe de Filipe Luís, o Lance! conversou com o jornalista colombiano Jaime Dinas e com a brasileira Marina Granziera, que mora na Colômbia e cobre o futebol do país para o canal "Caracol".

Principais características de Carrascal

Sobre as principais qualidades de Carrascal, Dinas destaca que o meia alia velocidade, mobilidade e capacidade técnica para criar jogadas e se projetar ao ataque. Segundo ele, trata-se de um jogador que se posiciona bem para finalizar e contribui com profundidade nas transições ofensivas.

— Sem dúvida, o Flamengo contratou um "jogadoraço". Carrascal é um jogador muito rápido, com excelente mobilidade na frente. Ele aproveita sua capacidade técnica, complementada por sua boa condição física, para fazer transições e passes rápidos do meio-campo para o ataque. A capacidade de movimentação faz dele além um goleador, por suas projeções, seus passes dão profundidade a qualquer equipe, neste caso o Flamengo. É um jogador que se posiciona para fazer gols. E quando se posiciona para marcar, é eficiente e eficaz na finalização. O Flamengo vai ganhar muito, o futebol brasileiro, como fez com Arias e Richard Ríos, com essa nova contratação — destacou Jaime.

Na mesma linha, Granziera afirma que a principal virtude do jogador é a agilidade, com capacidade de mudar o ritmo do jogo com rapidez. Por outro lado, ela aponta como um desafio para o meia de 27 anos manter esse desempenho durante os 90 minutos.

— A principal qualidade do Carrascal é a agilidade. Muito ágil, muito rápido, pensa rápido, é i, jogador que pode mudar rapidamente o ritmo de um jogo. Acho que o principal defeito dele é conseguir manter esse ritmo por 90 minutos, demonstrar que ele consegue ser um jogador para ser titular e fazer a diferença. Esse é o principal defeito que ele tem, pelo menos ultimamente, quando ele tem jogado na seleção da Colômbia — colocou a jornalista.

Substituto de Arrascaeta?

O Fla buscou Carrascal no mercado para ser opção a Arrascaeta, principal armador da equipe. Contudo, tanto Jaime Dinas quanto Marina Granziera afirmam que o colombiano pode complementar o jogo do uruguaio, com os dois atuando como titulares do Rubro-Negro.

— Não o vejo como substituto do Arrascaeta, vejo-o como um complemento. São jogadores modernos, com grande condição técnica, muito bom posicionamento e mobilidade e facilmente ambos podem atuar, e como titulares. Sem dúvida, beneficiará o Flamengo, que ganhará em posse de bola, mas sobretudo em velocidade nessa transição do meio-campo ao ataque. O Flamengo ganha muito, mas também, subsidiariamente, a seleção colombiana ganha com essa contratação de um jogador que já mostrou sua qualidade no River Plate, na Ucrânia e na Rússia — analisou Dinas.

— Dá para eles jogarem juntos, sim. O Carrascal, por mais que ele jogue aí no mesmo lugar, ele tem a capacidade de se camuflar, é polivalente. Ele consegue ser um bom complemento de jogadores importantes, como o Arrascaeta. Ele tem feito isso na seleção colombiana, junto com James, até com o Quinter, que são jogadores de características parecidas até com a Arrascaeta. Então dá, sim, dá para ser um bom complemento, eu acho que isso é fundamental. Sozinho ele pode jogar na função, mas ele também consegue fazer um bom complemento — explicou Granziera.

Problemas de intensidade

Apesar de ser reconhecido pela qualidade técnica, Jorge Carrascal é alvo de críticas ao longo da carreira por conta da baixa intensidade apresentada em certos momentos. Entretanto, Jaime entende que o jogador de 27 anos evoluiu neste aspecto, sobretudo na última temporada.

— Não (é um problema), acredito que o Carrascal, na sua última temporada no futebol russo, com o Dínamo, ganhou intensidade, ganhou a explosão de energia necessária nessas transições de meio-campo ao ataque. Aliás, tenho quase certeza de que o departamento de futebol do Flamengo, o "scout", viram isso no Carrascal, um jogador com intensidade, porque ganhou intensidade. Está mais rápido fisicamente, é rápido mentalmente, é um jogador com muita criatividade e, portanto, pelo contrário, vai dar mais intensidade e mais profundidade ao Flamengo — disse o jornalista.

Marina, contudo, admite que a intensidade pode ser um problema para o meia colombiano no Flamengo. Mesmo assim, acredita que Carrascal melhore o aspecto sob o comando de Filipe Luís, que presa pela pressão e marcação na saída de bola adversária.

— Acho que sim, eu acho que pode ser um problema. Mas eu acho que eu prefiro ver pelo lado bom, eu acho que ele tem passado por times nos quais ele não precisasse (ter tanta intensidade). Talvez agora, ele precisando demonstrar no Flamengo mais do que as habilidades que ele já tem e fazer parte de um esquema tático estabelecido, eu acho que pode ser um bom momento para ele conseguir ter essa concentração, para ele conseguir marcar mais e pegar essa intensidade de jogo, que sim, é uma coisa que realmente falta nele. É um jogador completamente fantástico, em drible, em agilidade, inteligência, mas ele poderia ser melhor ainda se ele tivesse mais marcação, mais pressão no seu jogo. Vamos ver, ele estava num time menor, vamos ver agora se com a pressão que ele vai ter no Flamengo, se ele vai conseguir lidar com isso — avaliou a apresentadora.

