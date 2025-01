Boto, diretor de futebol, prevê Flamengo mais forte no mercado na próxima janela

Enquanto alguns clubes estão mais ousados nesta janela de transferências, o Flamengo adotou uma postura um pouco mais cautelosa. O Rubro-Negro contratou apenas um jogador, o atacante Juninho, ex-Qarabag, do Azerbaijão. O cenário, aliás, não deve mudar. José Boto, diretor de futebol, garantiu que a prioridade é manter o elenco, conforme a condição financeira atual, e buscar um zagueiro. Além disso, pontuou que a janela do meio do ano será mais forte.

- A grande prioridade foi manter este elenco. Todos sabem que existem algumas dificuldades financeiras, não seria possível fazer grandes contratações. Mas esta também não é nossa maneira de ver o esporte, jogador para ser bom não tem que ser caro. A minha prioridade foi manter os jogadores que nós achamos cruciais para o treinador. Não vai sair ninguém que nos faça uma falta enorme. Esta é a grande vantagem do Flamengo nestes primeiros seis meses - iniciou José Boto ao "GE".

- Agora, não é preciso ser muito inteligente para perceber que vamos ter que buscar um zagueiro, mas vamos com calma. A próxima janela já vai ser diferente. Quando ela abrir já saberemos o que queremos. Agora, por causa das eleições que ocorreram 20 dias antes do início da temporada, é tudo mais complicado fazer. Por isso estamos com calma e mais análise para escolhermos o elemento certo que irá suprir essa falta - completou.

Mudanças no scouting

Como citado pelo dirigente português, a tendência é que o departamento de futebol tenha maiores informações sobre o mercado na janela do meio do ano. Isso passa pelo trabalho de scouting do clube, que passará por algumas mudanças. Vale destacar que Boto já trabalhou nesta função antes de chegar ao Brasil.

- Não acho que esteja muito atrasado. Sinceramente acho que há algumas "dobragens" de funções, pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que os outros, o que não é necessário. Como não sou apologista de revoluções, gosto de analisar bem para depois fazer as mudanças na altura certa e com justificativa certa para estas mudanças. Uma das coisas que já vou dar uma atenção muito forte é o scouting, não porque funcione mal, mas tem que funcionar para o que é minha ideia no Flamengo. E isso vai ter que ser feito rapidamente porque não quero que aconteça na próxima janela o que aconteceu agora, que é estarmos trabalhando com meu conhecimento e o conhecimento do Filipe, e não com base estruturada do que vem do scouting. Não é uma crítica a eles, é uma ideia diferente que havia de perfil de contratações, que não é aquela que a gente queria neste momento - detalhou o diretor.

