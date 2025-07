Flamengo encaminha contratação de Jorge Carrascal

Flamengo acertou a contratação do meia Jorge Carrascal junto ao Dínamo Moscou, da Rússia. O Rubro-Negro pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões) pelo colombiano, que será o primeiro reforço da janela de meio de ano.

continua após a publicidade

➡️ ANÁLISE: Flamengo não converte posse em chances de gol e ‘sente falta’ de Pedro

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pela apuração do Lance!. O contato com o Dínamo começou antes da disputa do Mundial de Clubes, e Fla oferecera 10 milhões de euros (R$ 64,6 milhões) mais variáveis por metas; os russos, por sua vez, pediam 14 milhões de euros (R$ 90,4 milhões).

Nesta semana, os clubes chegaram a um meio-termo, e a negociação foi concluída. O pagamento dos 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões) será feito de forma parcelada, uma das condições solicitadas pelo Flamengo durante as tratativas.

continua após a publicidade

Quem é e como joga Jorge Carrascal, reforço do Flamengo?

Carrascal tem 27 anos, é destro, atua como meia-atacante e tem facilidade para jogar centralizado ou aberto pelas pontas, características que agradam à comissão técnica liderada por Filipe Luís. Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, o jogador tem passagens pelo futebol europeu e sul-americano, incluindo River Plate (Argentina) e CSKA Moscou (Rússia).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo