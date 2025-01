Balanço da estreia: quem sai em alta e baixa do São Paulo após empate

O São Paulo entrou em campo contra o Cruzeiro na noite de quarta-feira (15) com duas escalações completamente diferentes em cada um dos tempos. O técnico Luis Zubeldía, assim como Fernando Diniz, trocou os onze nomes do seu elenco na virada do intervalo e pôde testar um número maior de atletas na estreia da temporada 2025.

Os dois times ficaram equilibrados e foram escalados com nomes considerados titulares pela temporada passada. Se de um lado o São Paulo inicial tinha Lucas Moura e Luciano, o Tricolor da segunda etapa entrou em campo com Calleri e a dupla de zaga Alan Franco e Ruan. O segundo time ainda contou com os reforços de Oscar e Enzo Díaz, contratados para esta temporada.

Mas os dois tempos distintos proporcionaram aos torcedores e ao treinador a possibilidade de ver vários nomes em campo, um na sequência do outro. E apesar de um único jogo não ser capaz de determinar com precisão o desempenho de cada um, é possível entender quem fez boas participações no jogo e quem ainda ficou sumido.

Como foi a defesa

Zubeldía ainda precisou seguir com improvisações no setor pela escassez de laterais no elenco. Sabino, zagueiro, e Moreira, lateral direito, fizeram uma dobradinha pela esquerda para atuar naquela lateral. Em alguns momentos o zagueiro canhoto subia, em outros o jovem formado na base de Cotia cumpria a função. Não foram destaques, mas cumpriram com o papel em campo.

Igor Vinicius, na direita, e Arboleda também fizeram atuações dentro do esperado, assim como o goleiro Rafael, que nada pôde fazer no chute de Matheus Pereira que abriu o placar do jogo.

No segundo tempo, a boa surpresa foi Enzo Díaz, qie estreou bem, mostrou raça em campo e conseguiu ser eficiente pela esquerda, principalmente na marcação. O argentino chegou a travar um chute perigoso de Marquinhos após cruzamento na área. Ferraresi foi para a lateral direita, como já havia sido testado nos treinamentos.

O trio Jandrei, Alan Franco e Rua Tressoldi também atuaram de forma regular. Ruan chegou a se arriscar no ataque e por pouco não marca após tocar de cabeça em cobrança de escanteio.

Como funcionou o meio

O meio-campo foi o setor com nomes mais apagados na partida. A dupla de volantes Luiz Gustavo e Marco Antônio apareceu pouco no primeiro tempo, mas Luiz Gustavo segue mostrando que dará trabalho para tirar sua vaga de titular no time.

Alisson e Pablo Maia entraram nas duas vagas na segunda etapa, mas Maia chegou a ser substituído após os 20 do segundo tempo para se preservar na recuperação da lesão. Santi Longo, que mira ganhar mais chances neste ano, teve minutagens entrou no lugar de Pablo Maia. Dos marcadores, todos fizeram um jogo dentro do esperado.

Luciano marcou o gol do São Paulo contra o Cruzeiro pela FC Series. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Balanço do ataque

O São Paulo foi melhor no ataque na segunda etapa. Após um começo de jogo sufocado pelo Cruzeiro, o Tricolor achou mais espaços no segundo tempo e viu o jovem William Gomes se sair muito bem pelo lado esquerdo, dando trabalho com sua correria e um contra um. Antes, Ferreira atuou no setor e foi o melhor do Tricolor na primeira etapa, descolando inclusive a cavadinha de assistência para o gol de Luciano.

Luciano jogou como segundo atacante por dentro e foi substituído por Oscar, que durante o segundo tempo recuou mais do que o atacante e deu uma características de construção maior, mais pausada. Mas se o camisa 8 não teve chances claras, Erick, pela ponta direita hegou mais perto e quase marca um golaço com chute colocado.

Calleri também conseguiu dar um pouco mais de força à posição comparado a André Silva, mas nada que o determine como titular absoluto