Quem é Jorge Carrascal, reforço do Flamengo

O Flamengo terá Jorge Carrascal como primeiro reforço da janela de meio do ano. O Rubro-Negro acertou a compra do colombiano junto ao Dínamo Moscou, da Rússia, e pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões) pelo jogador.

continua após a publicidade

➡️ ANÁLISE: Flamengo não converte posse em chances de gol e ‘sente falta’ de Pedro

Meia ofensivo de 27 anos, Carrascal iniciou a carreira profissional no Millonarios (COL), onde estreou aos 16 anos, na primeira divisão colombiana. Após uma temporada na reserva do Sevilla B, na Espanha, foi emprestado e depois vendido ao Karpaty Lviv, da Ucrânia. Por lá, somou seis gols e três assistências em 38 jogos.

Em 2019, foi contratado pelo River Plate, da Argentina, inicialmente por empréstimo e depois em definitivo. Pelo clube, o meia conquistou Recopa Sul-Americana, Copa Argentina, Supercopa Argentina e o Campeonato Argentino de 2021. Teve destaque na última temporada pela equipe, se firmando como titular e disputando 44 partidas, com três gols e três assistências. No total, ele fez 81 jogos (37 titular) pelos Millionarios, balançando as redes nove vezes e servindo os companheiros outras seis.

continua após a publicidade

Em fevereiro de 2022, Carrascal se transferiu ao CSKA Moscou, mais uma vez por empréstimo e, meses depois, em definitivo. Ficou por uma temporada e meia na equipe, entrando em campo em 45 oportunidades (31 titular), com sete gols e uma assistência, além do título da Copa da Rússia.

Em agosto de 2023, o jogador foi contratado pelo Dínamo Moscou, clube o qual defende até hoje, e se consolidou como protagonista na última temporada. Foram oito gols e cinco assistências em 37 partidas em 2024/25, uma média de 183 minutos a cada participação direta.

continua após a publicidade

Pela seleção da Colômbia, Carrascal acumula 19 partidas, com dois gols e duas assistências, e esteve na equipe vice-campeão da Copa América 2024. Ele esteve também na última convocação da equipe, para os jogos contra Peru e Argentina, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, mas não entrou em campo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Números de Jorge Carrascal

Na carreira:

250 jogos (153 titular) 32 gols 20 assistências 257 minutos para participar de gol 6 títulos

Na temporada 2024/25:

37 jogos (27 titular) 8 gols 5 assistências 183 minutos para participar de gol 1,2 passes decisivos por jogo 8 grandes chances criadas 1,3 finalizações por jogo (0,6 no gol) 1,3 dribles certos por jogo 1,6 faltas sofridas por jogo 52% eficiência nos duelos por jogo Nota Sofascore 7.22

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real