O Flamengo fará um amistoso internacional nesta sexta-feira (18), na Gávea, contra o Bayer Leverkusen, e irá utilizar os jogadores do elenco sub-20. No entanto, segundo informou o clube em nota, quatro jogadores do plantel principal irão reforçar para o compromisso contra o time alemão.

Estarão em campo o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton, o lateral-esquerdo Viña e o meia-atacante Matheus Gonçalves. O Rubro-Negro destaca a presença dos jogadores na partida para celebrar a parceria entre os dois clubes.

O quarteto, que conta com pouco espaço no elenco de Filipe Luís, terá oportunidade de mostrar serviço sob o comando de Bruno Pivetti. Destaques para Viña, em transição após lesão e que carece de preparação física para voltar ao alto nível no Flamengo.

Em pré-temporada no Rio de Janeiro, o Bayer realizará suas atividades no CT Ninho do Urubu até o dia 23. O clube alemão, que disputa a Bundesliga, é o primeiro do país a realizar a preparação na América do Sul. A excursão foi chamada de "Esquenta Bayer 04 Brazil Tour 2025".

A partida na sede da Gávea, na Zona Sul da cidade, contará com arquibancada provisória e a expectativa pela presença de convidados. São esperados jogadores brasileiros com passagem pelo Bayer Leverkusen, como Renato Augusto e Ramon Menezes.

Flamengo e Bayer Leverkusen têm dois jogos na história, ambos pela Copa Kirin, em Tóquio, no ano de 1988. No primeiro, empate por 1 a 1, e no segundo vitória do Rubro-Negro por 1 a 0, com gol de Zico.