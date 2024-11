Flamengo lança clipe da campanha ‘Mais que cultura, identidade’

Gabigol com a camisa em alusão ao Novembro Negro - (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 15:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo postou, no início da tarde desta quinta-feira (7), um vídeo da campanha "Mais que cultura, identidade", em alusão ao Novembro Negro. Às 20h (de Brasília), na Gávea, sede social do clube, um evento apresentará ao público a camisa em homenagem à cultura negra. A cerimônia contará com a presença de Jorge Aragão, autor da música "Identidade", que terá a sua letra mencionada na peça de roupa.

Wesley, Bruno Henrique, Plata e Gabigol, jogadores do time profissional, participam do vídeo. Também estão presentes a judoca Rafaela Silva (medalhista olímpica) e o jogador de basquete Gui Deodato, ambos do Flamengo.

A camisa marrom, que conta com detalhes em dourado e linhas horizontais, custará R$ 239. Além da camisa, a campanha também contará com outras peças, como bonés e sandálias, além de outros modelos de camisa. Os produtos estarão disponíveis nas lojas oficiais do clube a partir de sexta-feira.

Próximo jogo do Flamengo

Após vencer o Cruzeiro, fora de casa, pelo Brasileirão, o Flamengo se prepara para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Mais Querido visita o Atlético-MG no domingo, na Arena MRV, às 16h (de Brasília).