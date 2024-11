David Luiz brilha, e Flamengo vence o Cruzeiro no Brasileirão

David Luiz foi o autor do gol da vitória rubro-negra em Belo Horizonte (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 06/11/2024 - 22:59 • Belo Horizonte (MG)

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (6), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida, na Arena Independência, foi marcado por David Luiz.

Com a vitória, o Flamengo foi a 58 pontos, ocupou a quarta posição e é o primeiro time no G4 do Brasileirão. Já o Cruzeiro estacionou na oitava colocação, com 44 pontos.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades para ambas as equipes. O Cruzeiro tentou furar o forte bloqueio do Flamengo, mas foi insuficiente.

Já no segundo tempo, o Flamengo abriu o placar logo cedo com David Luiz de falta, aos sete minutos. Esta foi a primeira vez que o zagueiro balança a rede desta maneira desde 2017. A partir disso, o Rubro-Negro teve mais tranquilidade para impor seu jogo.

O Flamengo chegou a ampliar com Alcaraz aos 37 do segundo tempo. No entanto, o VAR assinalou impedimento, tendo em vista eu Alex Sandro estava em posição irregular no lance. No final, a expulsão de Allan deu uma animada na partida. Porém, o Cruzeiro foi incapaz para chegar ao gol rubro-negro.

David Luiz marcou o segundo gol no ano com a camisa do Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O que vem pela frente?

O Flamengo volta a campo para disputar o segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG às 16h de domingo (10), na Arena MRV. Já o Cruzeiro recebe o Criciúma às 19h de sábado (9). A bola rola no Mineirão.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 1 FLAMENGO

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG);

🥅 Gol: David Luiz (7' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Villalba e Marlon (CRU); David Luiz, Alex Sandro, Evertton Araújo, Allan e Plata (FLA);

🟥 Cartão vermelho: Allan (FLA).

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace (Barreal), Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Henrique e Mateus Pereira (Lautaro Díaz); Gabriel Veron (Mateus Vital) e Kaio Jorge.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar (Evertton Araújo), Allan e Alcaraz; Bruno Henrique (Lorran) e Matheus Gonçalves (Michael).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).