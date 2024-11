Flamengo lançará camisa em homenagem ao Novembro Negro

Camisa em homenagem ao Novembro Negro - Foto: Divulgação/Flamengo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 17:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O {Flamengo} lançará, na noite de quinta-feira (07/11), uma camisa em homenagem ao Novembro Negro. A peça, na cor marrom e com detalhes em dourado, conta com a letra da música "Identidade", do sambista Jorge Aragão, torcedor do time carioca. Ele, aliás, estará presente na Gávea, sede social do clube, durante o evento na "Loja FLA", que começa às 20h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A camisa, que vai custar R$ 239, conta com linhas horizontais. Nesses espaços, estão os trechos da música do cantor, que faz alusão à cultura negra.

Produtos da campanha Novembro Negro do Flamengo - Foto: Divulgação/Flamengo

➡️Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Outros produtos da campanha

Além da camisa, o lançamento da campanha "Mais que cultura, identidade!" contará com outras peças, como bonés e sandálias, além de outros modelos de camisa. Os produtos estarão disponíveis nas lojas oficiais do clube a partir de sexta-feira.

Flamengo entra em campo nesta quarta-feira

Antes do lançamento da camisa em homenagem ao Novembro Negro, o Flamengo entrará em campo. Nesta quarta-feira, a equipe do técnico Filipe Luís visita o Cruzeiro na Arena Independência, às 21h.