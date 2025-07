Postagens de clubes, como Flamengo, Corinthians e Atlético-MG, com o dizer S.A.B, que "irá revolucionar o futebol brasileiro", geraram curiosidade entre os torcedores na manhã deste domingo (13). A sigla, que faz alusão ao nome SAF (sociedade anônima do futebol), faz parte da campanha "Sociedade Anônima da Brahma", da empresa da marca de cerveja.

continua após a publicidade

➡️ Chelsea x PSG: tudo o que você precisa saber sobre a final do Mundial de Clubes de 2025

As publicações contavam com o seguinte dizer: "Aguarde. Na Globo, o anúncio que vai mudar o futebol brasileiro". A divulgação será às 18h (de Brasília), após a transmissão do Mundial de Clubes (Chelsea x PSG).

Ronaldo Fenômeno será o grande nome da ação

Ronaldo Fenômeno, que está nos Estados Unidos acompanhando o Mundial, anunciou que é o presidente da S.A.B.

- A responsabilidade e o orgulho de ser o presidente do projeto que vai melhorar e muito o futebol brasileiro. Aguarde. Hoje, no pós-jogo da final do mundial, na Globo - publicou o ex-jogador.

continua após a publicidade

A parceria de Fenômeno com a marca perdura desde a época em que fazia história nos gramados. A relação, aliás, começou antes mesmo da Copa do Mundo de 1998.

Publicação de Ronaldo sobre a S.A.B (Foto: Divulgação)

Torcedores se assustam com o anúncio

Nas redes sociais, torcedores foram pegos de surpresa com as publicações. Inicialmente, muitos cogitaram que se tratava de uma nova liga de futebol.

continua após a publicidade

Entenda como funcionará a S.A.B

Em seu site oficial, a Brahma explicou que a S.A.B é "uma plataforma da Brahma onde 10% da sua compra de Brahma vira investimento direto para o seu time do coração". Assim, em cada compra da cerveja no aplicativo Zé Delivery, 10% do valor será revertido para o time do torcedor. No ato da compra, é possível selecionar o clube.

Postagens dos clubes (Foto: Divulgação)

Confira quais times participaram da ação