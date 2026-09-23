A redução gradual do limite de jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro vai obrigar o Flamengo a fazer um planejamento específico para o seu elenco nos próximos anos. A partir de 2027, o número máximo de atletas de outras nacionalidades que poderão ser relacionados por partida cairá de nove para oito, depois para sete em 2028, seis em 2029 e, finalmente, cinco em 2030. A mudança foi aprovada pela CBF e pelos clubes das Séries A e B na última segunda-feira (21), com apenas três votos contrários (Flamengo, Bahia e Londrina).

O Flamengo chega à mudança com dez estrangeiros no elenco, um acima do limite atual. Na prática, já em 2026, pelo menos um jogador precisa ficar fora da relação a cada rodada do Brasileirão. Com a redução gradual, a necessidade de administrar essas vagas ficará ainda maior nos próximos anos.

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O cenário chama atenção porque boa parte dos estrangeiros tem contratos que ultrapassam as próximas temporadas. Entre os jogadores contratados mais recentemente, Anthony Valencia e Joaquín Freitas têm vínculo até dezembro de 2031. Gonzalo Plata e Jorge Carrascal têm contratos até junho de 2029, enquanto Erick Pulgar renovou até dezembro de 2029.

Tempo de contrato dos estrangeiros do Flamengo

Agustín Rossi (goleiro/Argentina): dezembro de 2027; Guillermo Varela (lateral/Uruguai): dezembro de 2027; Nicolás de la Cruz (meia/Uruguai): junho de 2028; Giorgian de Arrascaeta (meia/Uruguai): dezembro de 2028; Saúl Ñíguez (meia/Espanha): dezembro de 2028; Gonzalo Plata (atacante/Equador): junho de 2029; Jorge Carrascal (meia/Colômbia): junho de 2029; Erick Pulgar (volante/Chile): dezembro de 2029; Anthony Valencia (atacante/Equador): dezembro de 2031; Joaquín Freitas (zagueiro/Argentina): dezembro de 2031.

Jogadores do Flamengo (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

Possibilidade da naturalização

Ao mesmo tempo, existe uma segunda variável que pode aliviar a pressão sobre o clube: a naturalização brasileira. Pela legislação, a regra geral para a naturalização ordinária exige quatro anos de residência no Brasil. Esse prazo pode cair para um ano em situações específicas, como quando o estrangeiro tem filho brasileiro ou cônjuge ou companheiro brasileiro.

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É importante destacar, porém, que atingir o período mínimo de residência não significa que o jogador automaticamente se torne brasileiro. A naturalização depende de um processo burocrático, com apresentação de documentos e comprovação dos requisitos exigidos pela legislação, além da análise do pedido. Por isso, as datas indicadas para cada atleta representam o momento em que ele pode estar apto a solicitar a naturalização, e não necessariamente quando deixará de ocupar uma vaga de estrangeiro no elenco.

Outro ponto importante é que o governo brasileiro não exige, como regra geral, que o estrangeiro renuncie à sua nacionalidade de origem para obter a nacionalidade brasileira.

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Por isso, o futuro do elenco rubro-negro dependerá de uma combinação entre contratos, mercado e processos de naturalização.

2027: primeira redução e naturalizações podem aliviar pressão

A primeira mudança será relativamente imediata. Em 2027, o limite cai de nove para oito estrangeiros por partida. Com dez jogadores estrangeiros no elenco atual, o Flamengo teria, em tese, dois atletas fora da lista se todos continuarem no clube e mantiverem a condição de estrangeiros. O cenário, porém, pode ser diferente.

Arrascaeta iniciou, em 2023, a solicitação para a naturalização. Assim como o uruguaio, que está morando no Brasil há 11 anos, Erick Pulgar e Guillermo Varela também atingiram, em 2026, o período de residência necessário para iniciar o processo. Rossi, por sua vez, também está com o processo em andamento.

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Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Del Valle (Foto: Divulgação/Flamengo)

Se esses processos avançarem, o número de atletas que ocupam vaga de estrangeiro pode diminuir antes mesmo de a nova regra atingir seus níveis mais baixos.

A questão é especialmente relevante para Varela e Rossi porque os dois têm contrato somente até dezembro de 2027. Ou seja, o Flamengo terá de decidir não apenas quem continua no elenco, mas também se vale a pena renovar vínculos com jogadores que ocupam, ou podem deixar de ocupar, uma das vagas disponíveis.

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No caso de Varela, há ainda um componente esportivo. O uruguaio ganhou espaço na disputa da lateral direita e passou a dividir a posição com Emerson Royal. Rossi, por sua vez, é o goleiro titular e tem papel consolidado no elenco.

Arrascaeta aparece em outra categoria. O uruguaio tem contrato até dezembro de 2028 e é uma das principais referências técnicas do time. Portanto, a naturalização pode ter impacto direto no planejamento de uma das posições mais importantes do elenco.

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2028: limite cai para sete e o Flamengo pode perder espaço de manobra

Em 2028, a margem diminui novamente: serão sete estrangeiros permitidos por partida. A temporada também será marcada pelo vencimento de contratos importantes. De la Cruz e Saúl Ñíguez têm situações contratuais que precisam ser consideradas até o fim daquele ano.

De la Cruz é um caso diferente dos demais. O uruguaio poderá atingir o período necessário para solicitar a naturalização em 2028, mas seu futuro no Flamengo é menos previsível. O jogador chegou a ser envolvido em uma tentativa de empréstimo ao Peñarol no meio deste ano e perdeu espaço em meio à concorrência e à própria disputa pelas vagas de estrangeiros.

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Saúl também entra nessa equação. O espanhol tem contrato até dezembro de 2028 e poderá atingir o prazo para solicitar a naturalização em 2029, pelo critério de quatro anos de residência. Portanto, a naturalização não resolveria a situação dele antes de 2028 pelo caminho padrão.

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Saúl em Flamengo x RB Bragantino (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

2029: limite de seis e contratos começam a pesar ainda mais

A partir de 2029, serão apenas seis estrangeiros por partida. É neste momento que o planejamento de longo prazo ganha ainda mais importância. Pulgar tem contrato até dezembro de 2029, enquanto Plata e Carrascal possuem vínculos até junho do mesmo ano.

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Os três são jogadores que, em princípio, podem chegar ao período de naturalização dentro desse intervalo. Pulgar já atingiu o período mínimo de residência em 2026; Plata chegaria ao prazo em 2028; Carrascal, em 2029.

Plata, inclusive, apresenta uma situação contratual interessante para o Flamengo. O equatoriano tem vínculo até junho de 2029, mas poderia atingir os quatro anos de residência no Brasil em setembro de 2028. Caso obtenha a nacionalidade brasileira, deixaria de ocupar uma das vagas de estrangeiro antes mesmo do fim do contrato.

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Plata em campo pelo Flamengo (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress)

O mesmo raciocínio vale para Carrascal, que tem vínculo até junho de 2029 e chegaria ao período mínimo de residência em julho daquele ano. Isso significa que, em 2029, o Flamengo poderá ter uma diferença considerável entre o número de estrangeiros contratados e o número de estrangeiros que efetivamente ocupam vaga no Brasileirão.

2030: cinco vagas e os contratos mais longos

O cenário mais restritivo chega em 2030. A partir daí, cada clube poderá relacionar no máximo cinco estrangeiros por partida.

É também quando dois dos contratos mais longos do atual elenco ganham ainda mais importância: Anthony Valencia e Joaquín Freitas têm vínculos até dezembro de 2031.

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Os dois chegaram ao Flamengo em setembro de 2026 e, pelo critério padrão, poderão atingir quatro anos de residência no Brasil em setembro de 2030. Portanto, se permanecerem no clube até lá, estarão justamente no momento em que o limite chegará ao menor número.

Esse cenário coloca uma questão para o planejamento rubro-negro: naturalização e mercado passam a ser tão importantes quanto a montagem do elenco em si. Sem naturalizações ou saídas, cinco vagas não seriam suficientes para comportar os dez estrangeiros que o Flamengo possui atualmente. Por outro lado, vários deles terão chegado ao prazo mínimo para solicitar a naturalização, enquanto outros contratos terão terminado ou estarão próximos do fim.

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O Flamengo terá de equilibrar contratos e nacionalidades

A redução aprovada pela CBF não significa necessariamente que o Flamengo precisará se desfazer de estrangeiros. O regulamento limita os atletas estrangeiros em súmula por partida, e não impede que o clube mantenha mais jogadores estrangeiros no elenco. O problema passa a ser a gestão das opções disponíveis para cada rodada.

O efeito esportivo, portanto, dependerá da composição do elenco em cada temporada.

Um jogador estrangeiro que se naturalize deixa de ocupar uma dessas vagas. Da mesma forma, uma venda, empréstimo ou término de contrato reduz a quantidade de atletas disputando o espaço. No caso de De la Cruz, por exemplo, uma eventual saída anteciparia esse alívio sem depender de qualquer processo de naturalização.

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O movimento também interfere diretamente no mercado. Contratar um estrangeiro com contrato até 2031, como Valencia ou Freitas, significa assumir que o jogador poderá atravessar todo o período de redução do limite. Por outro lado, jogadores que já estão próximos de cumprir os requisitos para naturalização podem representar uma situação diferente no planejamento.

O Flamengo, que votou contra a mudança, terá de conviver com ela nos próximos anos. E o desafio não estará concentrado em uma única temporada: a cada ano, uma nova vaga será retirada do limite, enquanto o clube terá de administrar contratos, desempenho, mercado e processos de naturalização.

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O mapa dos estrangeiros do Flamengo

Jogador Contrato Naturalização* Rossi (Argentina) Dez/2027 Já elegível Varela (Uruguai) Dez/2027 Já elegível Arrascaeta (Uruguai) Dez/2028 Processo em andamento De la Cruz (Uruguai) Jun/2028 Elegível em 2028 Saúl (Espanha) Dez/2028 Elegível em 2029 Pulgar (Chile) Dez/2029 Elegível desde 2026 Plata (Equador) Jun/2029 Elegível em 2028 Carrascal (Colômbia) Jun/2029 Elegível em 2029 Valencia (Equador) Dez/2031 Elegível em 2030 Freitas (Argentina) Dez/2031 Elegível em 2030

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