04/09/2024

Pedro e Pulgar preocupam o Flamengo para a sequência da temporada de 2024. Os dois se lesionaram no decorrer dos treinamentos com as seleções de Brasil e Chile, respectivamente, e se juntam a uma longa lista de atletas rubro-negros no departamento médico.

Ao todo, nove jogadores estão lidando com contusões no momento. O centroavante, inclusive, chegou a retornar de um problema muscular no domingo (1), contra o Corinthians, e balançou as redes, mas não teve continuidade no momento de saúde. Confira as situações de cada jogador:

⚽ Pedro

🩼 Lesão: Ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo

⌛ Tempo de recuperação: nove a doze meses, em tese



⚽ Gabigol

🩼 Lesão: distensão no músculo posterior da coxa direita

⌛ Tempo de recuperação: 7 a 10 dias



⚽ Arrascaeta

🩼 Lesão: distensão no músculo adutor da coxa esquerda

⌛ Tempo de recuperação: não informado



⚽ De La Cruz

🩼 Lesão: distensão no músculo posterior da coxa direita

⌛ Tempo de recuperação: será reavaliado



⚽ Michael

🩼 Lesão: distensão no músculo posterior da coxa direita

⌛ Tempo de recuperação: um mês e meio



⚽ Pulgar

🩼 Lesão: edema muscular

⌛ Tempo de recuperação: volta após a Data Fifa



⚽ Cebolinha

🩼 Lesão: ruptura no tendão de Aquiles

⌛ Tempo de recuperação: cinco a sete meses



⚽ Léo Pereira

🩼 Lesão: entorse no joelho esquerdo

⌛ Tempo de recuperação: indeterminado



⚽ Viña

🩼 Lesão: entorse no joelho e lesão ligamentar

⌛ Tempo de recuperação: nove a doze meses

Varela e David Luiz também deixaram o duelo diante do Timão por problemas físicos, mas a princípio, não preocupam para a volta. Nomes como Luiz Araújo e Gerson vêm jogando no limite do cansaço há algumas semanas, e serão beneficiados do período da Data Fifa para diminuir a carga de minutos em campo (o meio-campista foi convocado para a Seleção Brasileira, mas deve ser reserva).

Quatro meses para o final da temporada, e o elenco do Flamengo colapsa na fase decisiva de 2024. A equipe comandada por Tite tem pela frente as quartas da Libertadores e da Copa do Brasil, além de um momento onde é necessário pontuar e correr atrás dos líderes no Campeonato Brasileiro se quiser alcançar a tão sonhada Tríplice Coroa.

A janela de transferências planejada pela diretoria acabou tendo efeitos tardios, já que demorou para fazer contratações. Agora, o plantel derrete diante dos momentos cruciais, e aumentam a pressão sobre um fragilizado e altamente pressionado Tite.

