Pedro, do Flamengo, rompe o ligamento cruzado e está fora da temporada

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 18:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Por Guilherme Moreira, especial para o Lance! em Curitiba

A Seleção Brasileira encara um grande problema no ataque para os próximos compromissos. Pedro, atacante do Flamengo, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em um treinamento, na tarde desta quarta-feira (4), em Curitiba. A CBF anunciou, em nota, o corte do atacante do grupo.

A lesão ocorreu logo no início da atividade comandada por Dorival Júnior, em um trabalho tático. O Lance! apurou que Pedro começou o treino como titular e saiu carregado de campo após a lesão. Endrick, do Real Madrid, entrou no lugar ao jogador.

O Flamengo já foi notificado sobre a lesão do atleta. E a CBF, em nota, anunciou o corte do atleta.

O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira (4) entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da Seleção Brasileira no CT do Athletico Paranaense. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmado a ruptura do ligamento cruzado anterior. O Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para a sua recuperação. — Disse a CBF

No mês passado, Pedro machucou o músculo posterior da coxa no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Bolívar. O atacante retornou aos gramados na rodada do Brasileirão anterior à apresentação na Seleção Brasileira, contra o Corinthians, no último domingo (1). Com a nova lesão do centroavante, Dorival Júnior deve ser obrigado a comandar alterações no ataque da Seleção. Agora, o Flamengo precisará lidar com a nova lesão do atleta.

Lesão de Pedro e a provável Seleção Brasileira

Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr., Endrick.