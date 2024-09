Ex-Flamengo lamenta lesão de Pedro na Seleção e aponta erro de planejamento

Pedro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 19:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Pedro, do Flamengo, sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo durante treino da Seleção Brasileira, nesta quarta-feira (4). O centroavante foi desconvocado da equipe de Dorival Jr e pode não atuar mais pelo Rubro-Negro na temporada. Ex-jogador e comentarista da "ESPN", Zinho falou sobre a contusão e afirmou que o atleta "não tinha condições de jogar contra o Corinthians".

- Se é ligamento cruzado, é no mínimo seis meses, pensar lá para março, abril do ano que vem. É uma lesão muito séria, ruim para qualquer atleta. Ele já vinha com um problema e, para mim, o Pedro não tinha condições de jogar contra o Corinthians. Acelera uma volta, vai para o jogo, pensando: "Tenho que jogar, mostrar que eu estou bem para me apresentar na Seleção Brasileira" - começou Zinho.

- São situações que às vezes antecipa, volta antes da hora… Não estou associando, não estou falando que ele se machucou agora por causa da lesão que tinha antes. Mas isso contribui. Porque quando você está com a musculatura fraca, você coloca mais peso nas articulações. Eu fui jogador e sentia isso. Acaba sobrecarregando outra área. Não sou médico, mas fui atleta - completou o ex-jogador.

No dia 15 de agosto, Pedro lesionou o músculo posterior da coxa esquerda na vitória sobre o Bolívar-BOL, na Libertadores. O jogador voltou a atuar no último domingo (1) e ficou em campo por 68 minutos contra o Corinthians. Com a lesão do atacante, o clube tem como jogadores da posição Carlinhos e Gabigol, que se recupera de contusão na coxa, sofrida também no jogo contra o time boliviano.