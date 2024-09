Alex Sandro, Alcaraz e Gonzalo Plata treinaram nesta quarta-feira no Ninho do Urubu (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 19:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Devido à disputa dos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Flamengo concedeu três dias de folga para a maior parte do elenco. No entanto, os recém-contratados Alex Sandro e Gonzalo Plata treinaram terça e quarta-feira no Ninho do Urubu.

Outro reforço, o meia Alcaraz, que jogou cerca de 40 minutos contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão - acabou expulso nos acréscimos -, se reapresentou hoje no Ninho, após folgar na segunda e terça-feira.

Um dos quatro reforços recém-contratados, Michael, seguiu programação normal para recuperação da lesão no músculo posterior da coxa direita. Caso tudo ocorra como o esperado, o ponta deverá voltar no fim de outubro e início de novembro.

O restante do grupo se reapresenta nesta quinta-feira (5), pela manhã. No mesmo dia, Alex Sandro dará sua primeira entrevista coletiva como jogador do Flamengo, às 13h (de Brasília). Na sexta-feira (6), será a vez de Alcaraz, e segunda-feira (9), a do Plata (ambas 13h).

Alex Sandro assinando o seu contrato com o Flamengo (Divulgação)