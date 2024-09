Botafogo contrata jogador campeão da Libertadores pelo Flamengo; entenda

Jogadores do Botafogo comemoram vitoria ao final da partida contra o Palmeiras no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 19:36 • Rio de Janeiro

O Botafogo segue reforçando seu elenco para a temporada. Agora, a nova contratação do Glorioso é o atacante Welinton, de 19 anos, campeão da Libertadores Sub-20 pelo Rubro-Negro.

Titular durante toda a campanha do Flamengo, Welinton chega, a princípio, emprestado pelo Juventude. Na Libertadores, não marcou gols, mas se destacou na Copa São Paulo, com seis gols, e no Brasileirão Sub-20, com outros três.

O atacante tinha contrato com o Flamengo até julho deste ano, mas o clube não exerceu o direito de compra junto ao Juventude. Desta forma, o garoto voltou para Caxias do Sul. No entanto, agora em setembro, o Botafogo foi atrás e assinou com o atacante até dezembro de 2024.

O Juventude pediu cerca de R$ 1 milhão por 50% dos direitos do atleta, além de uma cláusula que cederia 70% do jogador por R$ 1.5 milhão. Mesmo assim, a decisão da diretoria do Flamengo é que o investimento não seria válido.

