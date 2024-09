Flamengo tenta dar novo chapéu no Corinthians e busca Depay após lesão de Pedro

Depay entra nas opções do Flamengo para reposição no elenco por conta da lesão de Pedro Odd ANDERSEN / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 20:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a grave lesão de Pedro na Seleção Brasileira, o Flamengo busca a contratação de um novo centroavante para a equipe. Segundo o jornalista Mauro Cezar Pereira, o clube tem Depay em sua lista.

Por conta do fim da janela de transferências, o Rubro-Negro não tem muitas opções no mercado em busca de uma reposição. O clube só pode contratar jogadores que estejam sem contratos ou com menos de sete partidas no Brasileirão.

A diretoria planeja conversar com o técnico Tite em busca de alternativas para a reta final de temporada. Além disso, os cartolas já iniciaram os trabalhos com diversas ligações para empresários visando uma reposição.

No plantel, o Flamengo conta apenas com Gabigol, que se recupera de uma lesão muscular, e Carlinhos para a função de Pedro. O camisa nove e artilheiro do Rubro-Negro está fora da temporada e só retorna em 2025.

Desde sua saída do Atlético de Madrid, Depay está livre no mercado e esteve na mira do Corinthians nas últimas semanas. O atleta também foi alvo do Sevilla, mas o clube espanhol deixou a negociação por conta do alto salário do holandês.

Recentemente, o Flamengo anunciou a contratação do ponta Gonzalo Plata, que também foi alvo do Timão na janela de transferências. No entanto, o clube paulista não chegou a um acordo com o Al-Sadd pelo equatoriano.