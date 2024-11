Flamengo encerra preparação para enfrentar o Internacional; veja a provável escalação

O Flamengo encerrou, na manhã deste sábado (30), a preparação para a partida contra o Internacional. O Rubro-negro recebe o time gaúcho no Maracanã, às 16h (de Brasília), no domingo, pela 36ª rodada do Brasileirão. Para esse confronto, o técnico Filipe Luís não contará com Erick Pulgar.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo reconhece filho de Everton Ribeiro como sócio honorário

O volante chileno foi expulso na partida contra o Fortaleza na última rodada. Assim, a tendência é que De La Cruz jogue em seu lugar. Neste caso, Evertton Araújo ficaria como primeiro volante, com o uruguaio como segundo.

Outros desfalques no Flamengo

Além de Pulgar, Luiz Araújo, que está em transição física, segue fora. Everton Cebolinha, Matías Viña, Pedro e Arrascaeta completam a lista de baixas por problemas médicos.

continua após a publicidade

Dyogo Alves, Cleiton, Lorran e Carlinhos, que já foram liberadores para férias, também não ficam à disposição.

Assim, o Flamengo deve enfrentar o Internacional com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Gerson; Michael, Bruno Henrique e Gabigol (Plata).

Filipe Luís durante partida do Flamengo no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O que esperar do Flamengo contra o Internacional

Sem chance de título e com vaga na fase de grupos da Libertadores via Copa do Brasil, o Rubro-Negro cumpre tabela nos últimos três jogos. Mas afinal, o que está em jogo para o clube contra o Colorado e no restante da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A diferença de uma melhor ou pior colocação para o Flamengo no Campeonato Brasileiro deste ano será apenas financeira. Atualmente em quinto, a pior posição possível para o Mais Querido seria o sexto lugar. Por outro lado, pode chegar até a vice-liderança, a depender de resultados de outras equipes. Uma delas, o Internacional, hoje em terceiro com 65 pontos, dois a mais que os cariocas.