Quarteto do Flamengo ganha férias antecipadas; entenda

Na madrugada desta quarta-feira (27), após o empate sem gols com o Fortaleza, o Flamengo anunciou férias antecipadas para quatro jogadores do elenco profissional. O Rubro-Negro não contará com o goleiro Dyogo Alves, o zagueiro Cleiton, o meia Lorran e o atacante Carlinhos nas últimas três rodadas do Brasileirão

A ideia das férias antes do fim da temporada é que os jogadores se reapresentem mais cedo do que os outros do elenco, já no dia 27 de dezembro. Assim, os quatro iniciam a preparação do Flamengo para o Campeonato Carioca 2025 junto dos Garotos do Ninho, enquanto o grupo principal estará em pré-temporada.

Conheça os quatro jogadores do Flamengo

Em sua primeira temporada pelo Flamengo, Carlinhos chegou ao clube após se destacar pelo Nova Iguaçu no Cariocão 2024. O atacante teve mais protagonismo na época de Tite no Rubro-Negro, mas não vem recebendo grandes oportunidades sob o comando de Filipe Luís. Com a camisa rubro-negra, tem dois gols em 16 partidas disputadas.

Lorran, um dos craques da base do Flamengo, entrou em campo com a equipe profissional em 31 oportunidades e já balançou as redes duas vezes. O meio-campista foi importante para o Rubro-Negro durante a Copa América, quando o clube sofreu com importantes desfalques, mas perdeu espaço no elenco principal ainda durante a passagem de Tite.

Também formado na base rubro-negra, Cleiton é uma das promessas do Flamengo e, desde 2023, vem trabalha com o time principal. No entanto, atualmente não tem recebido tanto espaço. O zagueiro é apenas a quinta opção de Filipe Luís, que conta com Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e David Luiz na posição.

Um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, Dyogo Alves ganhou este ano o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Intercontinental, comandado por Filipe Luís, mas ainda não teve oportunidade de estrear com a equipe profissional.