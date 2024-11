Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, pode estar de volta ao clube carioca em 2025. Afinal, seu nome é cotado para o cargo de diretor técnico do Rubro-Negro. No dia 5 de dezembro, ele estará ao lado de Rodolfo Landim, como convidado, no sorteio do Mundial de Clubes em Miami, nos Estados Unidos.

A reportagem do Lance! apurou que Diego Ribas, que atualmente é comentarista da TV Globo, é um dos cotados para assumir o cargo de diretor técnico caso Rodrigo Dunshee, que tem o apoio da situação, vença a eleição à presidência do clube no dia 9 de dezembro.

Vale relembrar que, para a próxima temporada, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, deixará o cargo. Assim, quem ficará responsável pela pasta do Rubro-Negro, caso a chapa vença, será Bruno Spindel, atual executivo do clube. Assim, Ribas seria o diretor técnico.

Possível reencontro entre Diego Ribas e Filipe Luís

Além da parceria que tiveram nos gramados, tanto pelo Flamengo quanto pelo Atlético de Madrid, da Espanha, Diego Ribas e Filipe Luís possuem grande amizade. Dessa forma, o fato de Filipe Luís estar como treinador do time carioca é um atrativo para Ribas.