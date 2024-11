Flamengo reconhece filho de Everton Ribeiro como sócio honorário

Em cerimônia na Gávea, sede social do Flamengo, na noite de sexta-feira (29), o clube carioca nomeou Antônio, o Totói, como sócio honorário. O jovem, de apenas quatro anos, é filho de Everton Ribeiro, ex-jogador do Rubro-Negro, e mascote da torcida.

Durante a passagem do jogador, que atualmente defende as cores do Bahia, pelo Mais Querido, Totói virou uma espécie de amuleto dos torcedores do time carioca. Nas redes sociais, Marilia Nery, mãe da criança e mulher de Everton, costuma postar imagens do filho com roupas do Flamengo. O mesmo acontece com o "baby Guto", outro filho do casal.

Nas redes sociais, Marilia compartilhou registros de Totói recebendo a honraria. O Flamengo, por meio dos seus perfis oficiais, também divulgou imagens.

Totói e Marilia na escadaria da Gávea (Foto: reprodução)

Números de Everton Ribeiro pelo Flamengo

Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017. Em poucos anos se tornou capitão da equipe, supercampeão e ídolo do clube. Ao todo, foram 394 jogos, 61 assistências, 46 gols e 11 títulos conquistados: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Cariocas.

Ao fim de contrato, Ribeiro assinou com o Bahia. Antes de deixar o clube, ele recebeu homenagem da diretoria. Na cerimônia, Everton recebeu uma placa comemorativa, medalhas personalizadas e posou para fotos ao lado da família e dos 11 títulos que conquistou durante a passagem pelo Fla. Em vídeo, o camisa 7 descreve a trajetória no Flamengo como "os anos mais bonitos da minha vida".