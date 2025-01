Arsenal toma decisão que aumenta chance de Flamengo fechar com Jorginho

O Flamengo pode ter ganhado um facilitador na contratação do volante Jorginho, do Arsenal. O clube inglês está próximo da aquisição de um atleta da mesma posição do ítalo-brasileiro: Martín Zubimendi, meio-campista da Real Sociedad. A informação é do jornal "Daily Mail".

continua após a publicidade

➡️ Jorginho joga hoje pelo Arsenal? Saiba a situação do alvo do Flamengo

Cogitado pelo Liverpool, Zubimendi deve fechar acordo com o Arsenal nesta janela de transferências. O espanhol tem uma cláusula de rescisão estimada em 51 milhões de libras (cerca de R$ 376 milhões na cotação atual). Pelo clube espanhol, ele tem 260 partidas disputadas, com 13 gols e 10 assistências. O volante de 25 anos foi campeão da Eurocopa em 2024 pela seleção espanhola.

No elenco atual do Arsenal, Thomas Partey e Jorginho são nomes do setor de meio-campo com contratos que se encerram ao final desta temporada, em junho de 2025. Logo, o caminho do ítalo-brasileiro para fechar com o Flamengo se abre devido à reposição dos Gunners na posição.

continua após a publicidade

Negociação de Jorginho com o Flamengo

O Flamengo tem interesse na contratação de Jorginho nesta janela de transferências. A ideia do clube é uma negociação sem custos, por um vínculo de três anos, segundo o "Ge". Apesar da possibilidade de contar com o atleta no meio do ano, já que pode assinar pré-contrato agora, a diretoria rubro-negra pensa na contratação em imediato. Caso o brasileiro naturalizado italiano não consiga a liberação, o time carioca não esperará pelo meia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade