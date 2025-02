Filipe Luís vê Flamengo ‘impecável’ na Supercopa do Brasil

Campeão da Supercopa do Brasil como jogador e, agora, como técnico do Flamengo, Filipe Luís elogiou bastante o elenco rubro-negro após a decisão deste domingo (2), em Belém (PA). Na avaliação do treinador, o time executou bem o plano de jogo e foi merecedor da conquista, que veio após vitória incontestável por 3 a 1 sobre o Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Após estreia com título no Flamengo, Danilo elogia o futebol brasileiro

— Fiquei muito feliz com o jogo, o plano de jogo saiu à perfeição em todo momento. A maneira que o nosso time pressionou, os jogadores compraram a ideia, fizeram e executaram tudo o que a gente planejou, e acabou dando certo — declarou o técnico do Flamengo, que definiu a final como “um jogaço”.

— Foi um jogo impecável e um título mais que merecido nosso, e principalmente dos jogadores — avaliou Filipe Luís.

Segundo o treinador, o time soube se preparar bem ao longo das últimas semanas para a decisão da Supercopa Rei, o nome oficial do jogo, deste domingo. Filipe Luís declarou que a comissão técnica trabalhou a pré-temporada do Flamengo de modo a deixar os jogadores em ótimas condições físicas para um jogo desta importância, mas também já de olho na sequência da temporada.

continua após a publicidade

Filipe Luís elogia preparação física do Flamengo

— A pré-temporada foi toda planejada para dar ritmo e forma física aos jogadores. A pré-temporada se viu condicionada pela final, e tivemos três semanas para preparar o suficiente para que eles pudessem chegar em plena forma física — destacou o treinador do Flamengo.

— Todos os jogadores estão disponíveis para jogar 90 minutos com risco menor de lesão. E aí é onde eu digo que entrou muito bem o planejamento do preparador físico. Os jogadores estão de uma forma física ótima. Hoje (domingo) a gente viu eles correndo até o último minuto do jogo e praticamente não cansaram.

continua após a publicidade