Flamengo e Cruzeiro chegaram a um acordo na negociação por Fabrício Bruno nesta quarta-feira (8). A Raposa pagará sete milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) à vista ao Rubro-Negro pelo zagueiro de 28 anos.

continua após a publicidade

➡️ Com quatro gigantes da Série A, FC Series fecha transmissão com mais dois canais

A informação sobre o acordo pelo jogador foi publicada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande. O Lance! apurou que, internamente, o Fla já considerava Fabrício Bruno fora dos planos e havia definido que o atleta não viajaria para a pré-temporada nos Estados Unidos. Por outro lado, o zagueiro será anunciado pelo Cabuloso nos próximos dias e integrará o elenco que irá à Flórida para disputa da FC Series.

O defensor se reapresentou no CT do Ninho do Urubu junto ao restante do elenco rubro-negro nesta quarta-feira (8). Em imagens divulgadas pelo clube, é possível ver Fabrício Bruno isolado do restante do grupo do Flamengo em alguns momentos.

continua após a publicidade

Fabrício Bruno, negociado com o Cruzeiro, em reapresentação do Flamengo (Foto: Reprodução / FlaTV)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Fabrício Bruno: desejo de Fernando Diniz e tem apoio de Gabigol

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, é entusiasta de Fabrício Bruno e pediu a contratação do defensor do Flamengo. O clube mineiro está fazendo a janela de transferência mais badalada do país neste início de ano, e após se reforçar no ataque com Dudu e Gabigol, agora se volta para o setor defensivo.

Gabriel Barbosa, inclusive, é um incentivo extra à contratação de Fabrício Bruno, já que os dois trabalharam juntos no time rubro-negro nas últimas três temporadas.

continua após a publicidade

No Flamengo desde 2022, Fabrício Bruno renovou contrato em janeiro do ano passado, com vínculo válido até dezembro de 2028. Em julho, ele quase foi negociado com o West Ham, da Inglaterra, por 15 milhões de euros (R$ 94,72 milhões na cotação atual).