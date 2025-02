Mauro Cezar enaltece jogador do Flamengo: ‘Ídolo eficiente’

O jornalista Mauro Cezar Pereira enalteceu o atacante Bruno Henrique após a conquista da Supercopa do Brasil de 2025 pelo Flamengo. O jogador foi destaque da decisão, do último domingo (2), ao marcar dois gols da vitória do Rubro-Negro sob o Botafogo, por 3 a 1, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

Após o feito, Mauro Cezar apontou o camisa 27 como diferente do resto do elenco do Flamengo durante live no próprio canal, no Youtube. Para o comunicador, o atacante merece ser respeitado e ter um lugar especial dentro dos corações do torcedores e da história do clube.

Ao analisar a passagem de Bruno Henrique pelo Flamengo, o jornalista destacou pontos que fazem o jogador ser um "ídolo eficiente". Ele citou a capacidade de decidir jogos importantes e o fato do atleta ter respeito pelo clube acima de tudo.

- O Bruno Henrique é o ídolo eficiente. Que veste e respeita a camisa. Ele não cria polêmica e em jogos importantes costuma aparecer para decidir de forma impressionante. Ainda acredito que a renovação por três ano, no ano passado, foi muito. Dois anos era o mais adequado. Mas se tem um jogador que merece uma concessão especial nesse Flamengo é ele - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Sou um admirador dele. O respeito e a forma que ele se comporta deveria ser mais valorizado pelo torcedor. Hoje, de novo, ele foi decisivo. Jogou pra caramba. Foi realmente mais uma jornada em que ele apareceu muito bem. De todos os jogadores que o Flamengo contratou naquela época de 2019, todos foram muito bons. Mas o Bruno Henrique merece uma atenção especial. Ele é fod# - concluiu.

Bruno Henrique no Flamengo

Com o título da Supercopa do Brasil de 2025, Bruno Henrique se tornou o jogador com mais conquistas na história do Flamengo. Ele alcançou determinado posto ao lado do meia Arrascaeta. Ambos os atletas conquistaram 14 títulos com o clube carioca. Os dois superaram a antiga marca de Zico, Júnior e Gabigol, que levantaram 13 taças com o Rubro-Negro.