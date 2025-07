O Flamengo anunciou, neste sábado (5), a abertura de uma nova janela de vendas antecipadas de ingressos para cinco partidas que serão disputadas no Maracanã. A partir da próxima segunda-feira (7), sócios-torcedores poderão garantir lugar nas arquibancadas com antecedência para compromissos decisivos do clube pelas três principais competições da temporada: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e CONMEBOL Libertadores.

Ao todo, estão contempladas três partidas pelo Brasileirão, uma pelas oitavas de final da Copa do Brasil e outra válida pela fase eliminatória da Libertadores. A ação permite que os rubro-negros se organizem com maior previsibilidade e aproveitem os benefícios do programa de sócio-torcedor.

Jogadores do Flamengo se reúnem após derrota para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Confira os jogos incluídos na nova janela de vendas:

Flamengo x São Paulo (Brasileirão) – 12/07, às 16h30

Flamengo x Fluminense (Brasileirão) – 20/07, às 19h30

Flamengo x Atlético-MG (Brasileirão) – 27/07, às 19h30

Flamengo x Atlético-MG (Copa do Brasil) – 31/07, às 21h30

Flamengo x Internacional (Libertadores) – 13/08, às 21h30

As vendas ocorrerão de forma escalonada, com prioridade inicial para os planos Nação Maraca 1 (uma estrela) e Nação Sem Fronteiras. O torcedor poderá escolher livremente para quais dos cinco jogos deseja adquirir ingressos.

Para conferir o calendário completo de abertura das vendas de acordo com a categoria de sócio-torcedor, basta acessar o site oficial do clube.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (12), às 16h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã. O Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro com 24 pontos. Embora o Cruzeiro tenha a mesma pontuação, o clube carioca leva vantagem no saldo de gols e ainda tem um jogo a menos em relação à equipe mineira. Já o São Paulo ocupa a 14ª posição, com 12 pontos.