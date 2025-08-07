Leitura labial revela provocação entre Wallace Yan e jogador do Atlético

O Flamengo foi eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (6), na Arena MRV. Durante o confronto, um momento de provocação entre o atacante Wallace Yan e o volante Allan Franco chamou atenção dos torcedores. Nas redes sociais, o influenciador Velloso, especialista em leitura labial, revelou o que foi dito.

O embate entre os atletas aconteceu durante o segundo tempo da partida. Na ocasião, o Flamengo já vencia a partida por 1 a 0, resultado que levou a decisão da classificação para os pênaltis. Foi então, que o jovem atacante do clube carioca lançou um beijinho, em tom irônico, para o banco de reservas do Atlético-MG.

A situação incomodou Allan Franco. Para responder a provocação, o volante pediu respeito do jogador do Rubro-Negro. O clima entre os dois ficou enérgico e teve a interferência do árbitro Rafael Rodrigo Klein para apaziguar o momento. Veja a tradução do que foi dito no embate.

- O que você está fazendo? Respeita - disse o volante do Galo, batendo no peito do adversário, após ver a provocação de Wallace Yan.

- O que é isso aqui? Vamos jogar? - inteferiu Rafael Rodrigo Klein.

- Não estou fazendo nada - respondeu o atacante do Flamengo.

- Ele está fazendo gesto de beijo - concluiu Allan Franco.

Flamengo x Atlético-MG

O Galo eliminou o Rubro-Negro da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), nas oitavas de final da competição. No confronto, o clube mineiro saiu na frente após vencer o primeiro confronto, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Tomás Cuello.

Na segunda partida, a equipe do técnico Filipe Luís conseguiu reverter a derrota dentro de casa e superou o adversário no tempo regulamentar por 1 a 0, na Arena MRV. A vitória por apenas um gol de diferença, marcado por Everton Cebolinha, levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o Galo foi superior e venceu o confronto por 4 a 3. Do lado Rubro-Negro, Samuel Lino e Wallace Yan perderam as cobranças. Pelo Alvinegro, apenas Júnior Alonso não foi preciso na marca da cal. O goleiro Everson marcou o gol da classificação do Atlético-MG.