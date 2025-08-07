Fala de Filipe Luís após eliminação do Flamengo divide opiniões: ‘Bizarra’

O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético-MG, nesta quarta-feira (6), na Arena MRV. Na coletiva de imprensa, Filipe Luís analisou a eliminação do Flamengo e falou sobre algumas críticas que recebe. A fala do treinador dividiu muitas opiniões entre os rubro-negros.

O Rubro-Negro tinha perdido a partida de ida no Maracanã por 1 a 0, com gol de Cuello, e precisava vencer por mais de 1 gol de diferença para se classificar de maneira direta. O Flamengo ainda ganhou de 1 a 0, com golaço de Everton Cebolinha, mas caiu nos pênaltis com brilho de Everson.

Após a partida, na coletiva, Filipe Luís, técnico do Flamengo, foi perguntado sobre as críticas que recebe pelo desempenho da equipe. O treinador foi sincero e a fala repercutiu.

- As cobranças do torcedor do Flamengo, rede social eu nem comento, é uma selva. Se você se guiar pelas redes sociais, não está a verdade ali. Estão pessoas colocando tudo para fora. A verdade está no estádio, quando você joga e torcedor tem a forma de transparecer o que está sentindo com vaias, aplausos, com protestos - respondeu Filipe Luís, técnico do Flamengo

Como foi o jogo

Mesmo com um time misto, Filipe Luís, técnico do Flamengo, botou o time para frente. Aos 14 minutos, a primeira grande chance aconteceu. Pedro finalizou de muito longe. A bola passou muito perto da trave de Everson.

Poucos minutos depois, veio a resposta do Atlético. Hulk recuperou no ataque e finalizou colocado. A finalização levou muito perigo.

Aos 20, o Flamengo abriu o placar em um golaço. Plata fez boa jogada e encontrou Cebolinha dentro da área. O camisa 11 cortou a marcação e finalizou na saída do goleiro.

Cebolinha seguiu bem pelo Flamengo na primeira etapa. 11 minutos após o gol, o atacante cobrou falta direto. A bola tirou tinta do travessão.

O Atlético pareceu bastante ansioso no primeiro tempo, com muitos erros bobos de marcação.

No último minuto da primeira etapa, Scarpa finalizou de fora da área, e levou muito perigo. A bola tirou tinta da trave, quase empatando para o Galo.

Aos sete minutos do segundo tempo, novamente ele, Scarpa apareceu com muito perigo. O camisa 10 do Galo finalizou de fora da área e acertou o travessão.

Aos 28, Cuello fez boa jogada e finalizou rasteiro. Rossi fez a defesa, mas deu rebote. Hulk finalizou para fora, perdendo ótima oportunidade.

Aos 36, Samuel Lino recebeu dentro da área e finalizou bem. A defesa desviou, Wallace Yan fica com o rebote, sem goleiro, e cabeceia para fora.

O Flamengo de Filipe Luís venceu o tempo normal por 1 a 0, levando para os pênaltis a decisão.

A primeira cobrança foi de Arrascaeta, pelo Flamengo. Everson até acertou o canto, mas não conseguiu defender. Hulk, pelo lado atleticano também marcou, bola de um lado, goleiro do outro.

Jorginho fez a segunda cobrança e marcou, sem chances para Everson. Scarpa cobrou e também marcou, empatando a série.

Saúl foi para a terceira batida e também marcou, deslocando o goleiro atleticano. Alonso respondeu, mas bateu muito mal. Rossi fez a defesa para deixar o Flamengo na frente.

Samuel Lino cobrou a quarta cobrança e também não foi bem. Everson saltou para fazer a defesa. Igor Gomes aproveitou a chance e empatou a série novamente.

Wallace Yan bateu a quinta cobrança do Flamengo e mandou para fora, isolou. Everson finalizou a série e marcou o gol da classificação do Atlético e eliminação do Flamengo. Filipe Luís, do Flamengo, explicou as decisões na coletiva.