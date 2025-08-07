Maestro Júnior defende Wallace Yan e o compara a lenda do Flamengo

Ídolo do Flamengo, Júnior saiu em defesa de Wallace Yan nesta quinta-feira (7), após o pênalti perdido pelo atacante diante do Atlético-MG, que culminou na eliminação rubro-negra da Copa do Brasil. Em publicação nas redes sociais, o "Maestro" comparou a situação do jovem à vivida por Tita, campeão Mundial, da Libertadores e bicampeão brasileiro pelo clube.

Jogador que mais vezes entrou em campo com o Manto Sagrado, Júnior afirmou ainda esperar que Filipe Luís e a comissão técnica do Fla demonstrem apoio a Wallace. Além disso, disse que o garoto pode ser um "novo Tita".

— Hoje, vendo a repercussão do pênalti perdido pelo @oficial.wallaceyan no jogo de ontem, me veio uma lembrança que vivi em 1977, uma situação muito parecida com o Tita. Moleque como o Wallace, começando bem cedo no profissional que perdeu um pênalti numa final de Taça Guanabara, e todos os comentários que li, ouvi e até me perguntaram, são exatamente iguais! "Ele não deveria ter batido, tinha gente mais experiente, pode queimá-lo junto a galera", etc. Naquele dia, após a perda do pênalti e da final, todo o time se reuniu num restaurante no Arpoador para dar suporte e sustentação para aquele jovem que seria quatro anos depois campeão de tudo pelo clube! Se transformou num dos jogadores mais importantes nas conquistas! Aquele apoio naquele dia para ele foi talvez o pontapé inicial para o início da época de ouro do clube, que iniciou em 78 com o Carioca indo até o tri Brasileiro de 1983. Espero que o clube tenha através do Filipe Luís e sua comissão técnica as mesmas preocupações que tivemos, lideradas pelo Capitão Coutinho e Domingo Bosco, para não perder um jovem que já mostrou que poderá vir a ser um “novo” Tita pela bola, pelo jeito provocativo e pelas conquistas que poderão vir — escreveu Júnior.

Wallace Yan pede desculpa após eliminação do Flamengo

Wallace Yan, do Flamengo, foi um dos responsáveis pela eliminação do time carioca na Copa do Brasil nesta quarta-feira (6). Afinal, ele desperdiçou a última cobrança de pênalti do Rubro-Negro na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Anteriormente, Samuel Lino também errou o chute. Após a partida, o Garoto do Ninho pediu desculpas para a torcida.

— A vida me ensinou a dar a volta por cima, ver que após a tempestade o sol brilha, que a dor não dura para sempre. É só acreditar. Peço desculpa a Nação e farei de tudo para dar a alegria que vocês merecem — publicou Wallace Yan.

