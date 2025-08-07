Escolhas de Filipe Luís e eliminação na Copa do Brasil aumentam pressão no Flamengo

O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (6), após levar a pior na cobrança de pênaltis contra o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). A queda na competição faz com que aumente a pressão internamente pela busca dos títulos do Brasileirão e Libertadores, tratados como prioridades.

continua após a publicidade

➡️ Wallace Yan pede desculpa após eliminação do Flamengo: ‘Farei de tudo para dar alegria’

Desde o início da temporada, o Flamengo definiu a Copa do Brasil como a terceira prioridade, atrás, justamente, da Libertadores e do Brasileirão. Isso ficou evidente em algumas decisões do técnico Filipe Luís na partida desta quarta, por exemplo.

Titular, Arrascaeta, titular no final de semana contra o Ceará (Brasileirão), ficou no banco, assim como Samuel Lino, recém-contratado e que foi muito bem no jogo de ida no Rio de Janeiro. Aliás, no primeiro confronto entre as equipes na Copa do Brasil, Matheus Gonçalves, que não vinha tendo tantas oportunidades, começou entre os titulares.

continua após a publicidade

Segundo Filipe Luís, a decisão por deixar Samuel Lino no banco na Arena MRV foi por conta da condição de jogo do atacante.

- Algumas escolhas que eu fiz, como por exemplo Lino, Saul, não estavam em condições de iniciar o jogo. Eu preferi ter 30 minutos deles bem do que 60 minutos com risco de lesão e queda de rendimento - detalhou o treinador.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo com capacidade para buscar os títulos da Libertadores e do Brasileirão

Após o confronto contra o Atlético-MG na Arena MRV, Filipe Luís garantiu que o Flamengo tem um elenco qualificado para buscar os títulos da Libertadores e do Brasileirão.

continua após a publicidade

- O elenco qualificado nos dá condições de brigar por esses títulos e pode ter certeza que esse grupo vai lutar até o final. Eu confio a minha vida neles que a gente vai fazer uma grande temporada - iniciou.

Filipe Luís durante Atlético-MG x Flamengo na Arena MRV (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

- O Flamengo é líder do Brasileiro hoje com um jogo a menos. Essa é a realidade. O Flamengo não vai jogar bem sempre. Eu sou o responsável por fazer esse time jogar bem, eu, e eu lido muito bem com as críticas, sou muito racional - completou.

Atualmente, o Rubro-Negro está na ponta do Brasileirão com 37 pontos, empatado com o Cruzeiro, segundo colocado. Já na Libertadores, o time carioca está classificado para as oitavas de final contra o Internacional.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real