Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Cruzeiro
Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No Maracanã, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Bruno Henrique, que foi desfalque no fim de semana, contra o Mirassol. Por outro lado, o treinador português terá baixas importantes.
Bruno Henrique sentiu dores no tornozelo esquerdo após uma forte entrada de Matheus Henrique, no jogo de ida entre as equipes, no Mineirão. O camisa 27 do Flamengo, inclusive, deixou o estádio do Cruzeiro mancando por conta do desconforto.
Após ser desfalque contra o Mirassol, Bruno Henrique participou das atividades com os demais companheiros do elenco do Flamengo, sem limitações, e está à disposição para o confronto.
Desfalques do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro
Desfalques nos últimos jogos, Vitão, Alex Sandro e De la Cruz estão fora da partida no Maracanã. Os três jogadores se recuperam de lesões musculares.
Veja a lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Cruzeiro
Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO
🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
📺 VAR: Andres Cunha (URU)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro.
🔵⚪ CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba (Rojas); Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.
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