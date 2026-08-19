Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Cruzeiro Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No Maracanã, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Bruno Henrique, que foi desfalque no fim de semana, contra o Mirassol. Por outro lado, o treinador português terá baixas importantes.

Bruno Henrique sentiu dores no tornozelo esquerdo após uma forte entrada de Matheus Henrique, no jogo de ida entre as equipes, no Mineirão. O camisa 27 do Flamengo, inclusive, deixou o estádio do Cruzeiro mancando por conta do desconforto.

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Após ser desfalque contra o Mirassol, Bruno Henrique participou das atividades com os demais companheiros do elenco do Flamengo, sem limitações, e está à disposição para o confronto.

Bruno Henrique, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro, disputam a bola durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Desfalques do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro

Desfalques nos últimos jogos, Vitão, Alex Sandro e De la Cruz estão fora da partida no Maracanã. Os três jogadores se recuperam de lesões musculares.

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Veja a lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Cruzeiro

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO

🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

📺 VAR: Andres Cunha (URU)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro.

🔵⚪ CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba (Rojas); Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

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